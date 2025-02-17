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"كابتن أميركا" يسحق منافسيه في ترتيب شباك التذاكر في الولايات المتحدة وكندا
فنّ
2025-02-17 | 04:48
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"كابتن أميركا" يسحق منافسيه في ترتيب شباك التذاكر في الولايات المتحدة وكندا
يُتوقَع أن يتصدر فيلم "كابتن أميركا: برايف نيو وورلد" ترتيب إيرادات شباك التذاكر في أميركا الشمالية بمداخيل تناهز مئة مليون دولار بين الجمعة والاثنين، وهو يوم عطلة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، بحسب التقديرات التي نشرتها شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة الأحد.
وحقق هذا الجزء الجديد من سلسلة أفلام "كابتن أميركا" المدخول الأعلى حتى الآن هذه السنة لفيلم في الأيام الأولى لعرضه. ويتمحور الفيلم (Captain America: Brave New World) كما السلسلة ككل على شخصية "كابتن أميركا" التي كانت وراء نجاح فريق "أفنجرز" للأبطال الخارقين من "مارفل". ويتولى الممثل أنتوني ماكي تجسيد شخصية سام ويلسون خلفا لكريس إيفانز.
ويقاتل "كابتن أميركا" هذه المرة إلى جانب الرئيس ثاديوس روس (يؤدي دوره هاريسون فورد) الذي يحاول التفاوض على معاهدة دولية مع حلفاء الولايات المتحدة لتقاسم معدن ثمين جديد اكتُشِف على جزيرة في المحيط الهندي، ولكنه يضطر إلى مواجهة عصابة من المجرمين الدوليين.
وفي المرتبة الثانية ولكن بفارق كبير فيلم "بادينغتون إن بيرو" Paddington in Peru الذي يُتوقع أن تصل مداخليه بعد عطلة نهاية الأسبوع الطويلة هذه إلى 16 مليون دولار. ويكون الدب البيروفي الشهير ذو المعطف الأزرق والقبعة الحمراء في مغامراته الجديدة لاجئا في لندن، ويعود لقضاء عطلة في بلده الأم.
وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "دوغ مان" Dog Man من صدارة شباك التذاكر الأسبوع الفائت إلى المركز الثالث بإيرادات تبلغ 12,3 مليون دولار.
وفي فيلم الرسوم المتحركة هذا الذي أنتجته شركتا "دريمووركس" و"يونيفرسال"، يجد شرطي ورفيقه الكلب نفسيهما مقيّدين أثناء عملية جراحية غريبة تؤدي إلى ولادة كائن هجين نصف رجل ونصف كلب ("دوغ مان") تتمثل مهمته في القبض على القط الشرير مون بوتي".
وكان المركز الرابع من نصيب فيلم "هارت أيز" heart eyes محققا إيرادات تقدّر بـ11,1 مليون دولار. وفي فيلم الرعب الكوميدي هذا الذي أخرجه جوش روبن، يهاجم قاتل عيناه على شكل قلب العشاق في عيد الحب.
وحلّ خامسا مع 8,5 ملايين دولار فيلم "ني دجا 2" Ne Zha 2 الصيني التحريكي المستوحى من أسطورة تقليدية محلية.
وأصبح هذا العمل الذي يتناول قصة الهة شابة متمردة تحارب تنانين وشخصيات شريرة، أول فيلم في العالم تتجاوز إيراداته مليار دولار في سوق واحدة هي الصين.
وفي ما يأتي بقية الأفلام في طليعة الترتيب:
6- "موفاسا ذي لاين كينغ" (5,3 ملايين دولار).
7- "باك تو بيزنس" (5 ملايين دولار)
8- "وان اوف ذيم دايز" (3,3 ملايين دولار)
9- "كومبانيين" (2,2 مليون دولار)
10- "بيكامينغ ليد زيبيلين" (مليونا دولار).
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