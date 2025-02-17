جدل واسع بعد تصريح نجم أميركي على مواقع التواصل: "لا أهتم بفلسطين" (فيديو)

قام الكوميدي جيري ساينفيلد بالرد بسرعة على ناشط مناهض لإسرائيل، قائلاً له إنه لا "يهتم بفلسطين"، عندما حاول الأخير مفاجأته خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقًا لمقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد.

في البداية، طلب ناشط إنستغرام المعروف باسم "Subway DJ" التقاط صورة سيلفي مع ساينفيلد، وهو ما وافق عليه النجم اليهودي، وذلك خارج حدث احتفالي بمناسبة الذكرى الخمسين لبرنامج "Saturday Night Live".

وبعد التقاط الصورة، قال الناشط "فلسطين حرة"، ملوّحًا بعلامة السلام بينما كان ساينفيلد في الخلفية.

ثم تابع الناشط قائلاً: "ربما؟"، قبل أن يرد الكوميدي بإجابة قصيرة وفقًا للمقطع المصوّر.

قال ساينفيلد وهو يمشي مبتعدًا مع زوجته، جيسيكا: "لا أهتم بفلسطين"، فردّ الناشط بملامح حزن مبالغ فيها قائلاً: "هذا محزن"، قبل أن ينتهي الفيديو.

ويُعتقد أن المقطع القصير، الذي تم تحميله يوم الأحد، قد تم تصويره خارج قاعةRadio City Music Hall حيث توافد المشاهير لحضور الحفل الخاص بالذكرى السنوية لبرنامج "SNL"، وفقًا للتقارير.

ويُذكر أن ساينفيلد، البالغ من العمر 70 عامًا، كان داعمًا علنيًا لإسرائيل منذ بداية الحرب في 7 تشرين الاول 2023.