بعد مغادرتها المستشفى... شاكيرا تستأنف جولتها الموسيقية العالمية

أحيت النجمة العالمية شاكيرا مساء الاثنين كما كان مقررا حفلة في العاصمة البيروفية ليما، بحسب ما أفاد منظّموه، مواصِلةً بذلك جولتها العالمية بعدما غادرت المستشفى حيث تلقت العلاج لآلام في البطن.



وكانت شاكيرا قد استهلت من ريو دي جانيرو في 11 شباط الحالي أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات، للترويج لألبومها الجديد "Las mujeres ya no lloran" الذي نال أخيرا جائزة غرامي لأفضل ألبوم لموسيقى البوب اللاتينية.



وقالت النجمة الكولومبية مساء الاثنين أمام الآلاف الذين حضروا الحفلة في الملعب الوطني في ليما، "يا لها من سعادة أن أعود إلى البيرو بعد 14 عاما. إنه حلم. شكرا لك ليما على المودة أمس الأحد، شكرا لكم جميعا على رسائل المحبة".



وكانت شاكيرا اضطرت إلى إلغاء الحفلة التي كان من المقرر أن تحييها مساء الأحد في العاصمة البيروفية ليما بعد دخولها المستشفى مساء السبت بسبب "آلام في البطن"، بحسب ما أعلنت الأحد عبر شبكات التواصل الاجتماعي.



يُذكر أنها الجولة الأولى منذ العام 2018 للنجمة الكولومبية وتمتد إلى نهاية حزيران المقبل، حيث يتضمن البرنامج نحو 50 حفلة في أميركا اللاتينية ثم في الولايات المتحدة وكندا، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".