"لأصحاب الطبلة والرق"... بسمة بوسيل تثير الجدل برسالة قوية: ماذا جاء فيها؟

أثارت الفنانة المغربية بسمة بوسيل الجدل بتوجيهها رسالة قوية عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام.



وفي التفاصيل، كتبت بسمة بوسيل: "رسالة مهمة لأصحاب الطبلة والرق، أي كائن حيجيب في سيرتي بشكل ما يجيش على مزاجي ويضلل الناس ويقصقص في كلامي هتابعه قانونيا (...)".



ويُذكر أن النجم المصري تامر حسني كان قد ألغى متابعة طليقته بسمة بوسيل التي سبق أن كشفت عن معاناتها من الاكتئاب وتفكيرها بالانتحار خلال فترة زواجها أثناء حلولها ضيفة على برنامج "عندي سؤال" مع الإعلامي محمد قيس.