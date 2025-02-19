محكمة أميركية تبرئ مغني الراب ايساب روكي من تهمة الاعتداء المسلح

برأت محكمة في لوس أنجليس الثلاثاء مغني الراب الأميركي آيساب روكي A$AP Rocky من تهمة الاعتداء بسلاح نصف آلي.



وكان الفنان البالغ 36 عاما، واسمه الحقيقي راكيم مايرز، وهو أب لطفلين من المغنية ريهانا، يخضع للمحاكمة بتهمة إطلاق النار على صديق سابق في تشرين الثاني 2021 في قلب هوليوود. وكان يواجه احتمال الحكم بالسجن لأكثر من عشرين عاما.



وقد احتضن مغني الراب محاميه جو تاكوبينا بعد الإعلان عن تبرئته.



خلال المحاكمة التي بدأت في أواخر كانون الثاني، اتهم ممثلو الادعاء آيساب روكي بإطلاق النار على تيريل إيفرون، وهو عضو مؤسس آخر في فرقة آيساب A$AP لموسيقى الهيب هوب، بسلاح نصف آلي خلال مشاجرة في وقت متأخر من الليل، ما تسبب لإيفرون بإصابة طفيفة في اليد.



كان الصديقان السابقان قد اختلفا لأن بعض أعضاء الفرقة كانوا يشعرون بأن ايساب روكي أصبح متعجرفا وجاحدا منذ صعوده إلى الشهرة.



وقال محاميه جو تاكوبينا إن السلاح المستخدم كان مسدسا يُستخدم عادة لإطلاق السباقات الرياضية، وليس مسدسا حقيقيا.



ولم يتمكن أي من الجانبين من تقديم السلاح المفترض.



كان آيساب روكي، الذي احتفظ بحريته خلال المحاكمة، قد رفض صفقة للإقرار بالذنب مع الادعاء كانت تقضي بسجنه ستة أشهر.



وكانت ريهانا من الحاضرين بانتظام في الجلسات في الأسابيع الأخيرة.



بعد ألبومين حملا عنواني "Long. Live. A$AP" و "At. Long. Last. A$AP" وحقق آيساب روكي بفضلهما نجومية كبيرة خلال النصف الأول من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بات مغني الراب مقلّا في إنتاجاته الموسيقية خلال السنوات الأخيرة.



في عام 2019، حُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ في السويد بسبب مشاركته في شجار عنيف، وهي قضية تسببت في توترات دبلوماسية بين ستوكهولم وواشنطن ودفعت بالرئيس دونالد ترامب إلى التدخل.