"أوركسترا الشباب" بقيادة فادي يعقوب في حفلة استثنائية... هبة القوّاس: هذه الوجوه تمثّل الاحتفال بلبنان الجديد

بدعوة من رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى المؤلفة الموسيقية هبة القواس، وتحت عنوان "أوتار الغد في موطن النّغم" أحيت أوركسترا الشباب للموسيقى الشرق-عربية بقيادة المايسترو فادي يعقوب، أمسية موسيقية استثنائية بعازفيها الشباب وبرنامجها المميز وأعضاء الكورال، وذلك في الكنيسة الأرمنية الإنجيلية الأولى في بيروت.



ثمانون عازفًا من شباب وصبايا الأوركسترا، يرافقهم ثلاثون من أعضاء كورال القسم الشرقي في الكونسرفتوار بإدارة السيدة عايدة شلهوب، أبهروا الحشد الجماهيري الكبير الذي غصّت به مقاعد الكنيسة وامتلأت به الفسحات الجانبية وقوفًا.



اصطفت آلات النقر والوتريات والنفخ والإيقاع بأناقة ورهافة على المذبح المخصص لها، تقدمتها مجموعة كبيرة من آلات القانون التي قاربت ال 25 آلة، بالإضافة إلى مجموعة الأعواد، ثم ما يقارب العشرين كمنجة، والنايات والتشيلو والغيتار والفلوت والآلات الإيقاعية، فضلًا عن رقيّ البيانو المتربّع بهيبته في مقابل الأوركسترا. احتضن العازفون آلاتهم منصتون بأنظار شاخصة وبانضباط لافت إلى قائدهم المايسترو فادي يعقوب الذي رافقت عصاه أنامل الشباب والصبايا، متمايلةً باحتراف وانتباه شديدين على أداء الأوركسترا الفتيّة بأعمار عناصرها، والمحترفة بتقديم أفضل ما لديها من برنامج أعدّه المايسترو بإتقان لافت وتوزيع متميز للآلات. ما أظهر كثافة التمارين ودقّة الانضباط والمهارة العزفية، فضلًا عن الانسجام والتوافق بين العازفين والقائد، وشغف الشباب في إثبات مهاراتهم وقدراتهم الواعدة ومواهبهم المتميزة.



تألقت "أوتار الغد" في أداءٍ تفاعل معه الحضور الذي تَقدّمه: رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى د. هبة القواس، رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، وزير البيئة الأردني السابق وسفير الأردن السابق لدى لبنان الدكتور نبيل مصاروة، الوزير السابق الأستاذ الياس حنا، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، نائبة رئيسة الكونسرفتوار السيدة أمينة بري فواز، وجمع من أهل الثقافة والإعلام والقضاء والأكاديميين والموسيقيين.



انسحب الإتقان في القيادة والعزف على الأصوات المرافقة خلف الأوركسترا يمينًا ويسارًا لكورال القسم الشرقي، الذي شكّل مع الأوركسترا سمفونيّة عذبة الإيقاع والحنجرة والموسيقى. تناغم فاتن أضفى على البرنامج الموسيقي المُعَدّ بدراية، سحر الغناء والعزف الجماعيَّين، ولاسيّما مع ما تضمّنه البرنامج من مقطوعات تنوّعت في أصالتها بين أنماط وألحان شرقية رسّخها كبار الموسيقيين في الوجدان الموسيقي اللبناني والعربي أمثال: وليد غلمية، زكي ناصيف، الياس الرحباني، الأخوين الرحباني، رياض السنباطي، الأخوين فليفل وإيلي شويري. وفي توليفة الكبار تلك حضور الشعراء الكبار: جورج جرداق، سعيد عقل، رفيق خوري وإميل رفول وغيرهم. هذا الإرث الموسيقي الأصيل أدته الأوركسترا بإتقان مع إفساح المجال لبعض العازفين في صولو خاص لآلات كالقانون والكمان والناي، وقد حازوا على تصفيق الحضور من دون أن ينقطع هذا التصفيق بعد الانتهاء من كل معزوفة، وخصوصًا مع الأغنيات الوطنية بمعظمها مثل: ع إسمك غنّيت ومعافى يا عسكر لبنان وحكيلي عن بلدي وغيرها للسيدة فيروز، بالإضافة إلى أجواء الحنين والزمن الجميل مع زكي ناصيف مثل: ع دروب الهوى ويا عاشقة الورد وغيرها من التحف الموسيقية الفنية التي يزخر بها الموروث الموسيقي اللبناني. وفي إضافة مميزة من المايسترو يعقوب على البرنامج برز نشيد "موطني" الذي يُعدّ الأجمل على صعيد الأناشيد الوطنية، ألف موسيقاه الأخوين فليفل ومن شعر إبراهيم طوقان.