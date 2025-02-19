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ديون وخلافات عائلية... ممثل تركي شهير يتعرض لنوبة قلبية في موقع التصوير وهذه تطورات حالته الصحية!

فنّ
2025-02-19 | 12:15
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ديون وخلافات عائلية... ممثل تركي شهير يتعرض لنوبة قلبية في موقع التصوير وهذه تطورات حالته الصحية!
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ديون وخلافات عائلية... ممثل تركي شهير يتعرض لنوبة قلبية في موقع التصوير وهذه تطورات حالته الصحية!

تعرض النجم التركي أوزجان دينيز لنوبة قلبية في كواليس تصوير مسلسل "البراعم الحمراء"، الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى بصورة عاجلة.

وفي التفاصيل، أصيب دينيز بانخفاض ضغط الدم ودوار شديد بعد مشاهدته لتصريحات والدته في برنامج “Gel Konuşalım”.

وتبين لاحقاً أن دينيز يعاني من انسداد في شرايين القلب، الأمر الذي استدعى اجراء عملية قسطرة القلب له.

وبدورها، خرجت زوجته سمر دادغار عن صمتها وعبرت عن غضبها عبر حسابها على انستغرام حيث كتبت: "لم تنتهِ عداوتكم ولم تتوقف مكائدكم. إذا حدث له شيء، سأقلب العالم رأسًا على عقب. أنا في طريقي إلى المستشفى، لا أستطيع التنفّس، وإذا حدث له شيء، سأحرقكم جميعاً في نار جهنم وسأكشف الحقائق حول المكائد التي تعرّض لها أوزجان على مدار سنوات، العدالة ستتحقق قريباً".

وعن مصير دوره في مسلسل "البراعم الحمراء"، كشفت الصحفية التركية الشهيرة بيرسين أن دينيز يتحضر في الوقت الحالي للعودة إلى التصوير خلال الأيام المقبلة قبل خضوعه لعملية جراحية أخرى خلال شهر رمضان المبارك.

وبحسب المعلومات، تدهورت حالة دينيز الصحية بشكل كبير بسبب مشاكله مع عائلته وتحديداً شقيقه الذي كان يتولى إدارة أعماله ووالدته بسبب الديون.

كما كشفت الصحفية بيرسين أيضاً أن دينيز فكّر بالإنسحاب من مسلسل "البراعم الحمراء" في وقت سابق بسبب مشاكله العائلية.


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