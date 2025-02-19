الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مريانا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
أفلام
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد تسريب ملف شاكيرا الطبي... هذا ما قررت السلطات البيروفية فعله!
فنّ
2025-02-19 | 13:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بعد تسريب ملف شاكيرا الطبي... هذا ما قررت السلطات البيروفية فعله!
فتحت السلطات الصحية في البيرو تحقيقا في عيادة في ليما نُقلت النجمة الكولومبية شاكيرا إليها خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب معاناتها آلاما في البطن، بعد تسريب ملف المغنية الطبي.
ونُقلت نجمة الموسيقى اللاتينية البالغة 48 عاما، إلى المركز الطبي مساء السبت، مما دفعها لإلغاء حفلتها التي كانت مقررة الأحد. ومع ذلك، تمكنت من إحياء حفلة مساء الاثنين، مستأنفة بها جولتها العالمية.
ودفع تسريب ملفها الطبي في منصات التواصل الاجتماعي هيئة الرقابة الوطنية على الصحة (سوسالود)، إلى فتح تحقيق.
وأشارت الناطقة باسم الهيئة البيروفية روبي كاباس لوكالة فرانس برس، إلى أنّ العاملين في عيادة ديلغادو أونا في ليما خضعوا للاستجواب كما جرى تفتيش المركز الصحي الاثنين.
ومع أنّ القانون لا ينص على إغلاق العيادة بسبب هذا النوع من المخالفات، إلا أن الهيئة يمكن أن تفرض غرامة تصل إلى 1,6 مليون سول (نحو 430 ألف دولار)، بحسب كاباس.
وقالت الناطقة "ثمة مخالفة واضحة جدا، والجميع رأى ذلك، وما حدث للمغنية يمكن أن يحدث لأي مريض"، موضحة أن الهيئة "لم تتواصل" مع أي شخص يمثل المغنية.
وأكدت أن التحقيق "سيجري بأقصى سرعة وأكبر قدر من الشفافية".
وأعلنت العيادة من جهتها أنها بدأت "عملية معاقبة الأشخاص الذين ثبتت مسؤوليتهم عن هذا الانتهاك الأخلاقي الخطر".
وكانت المغنية الكولومبية استهلت من ريو دي جانيرو في 11 شباط الحالي أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات، تهدف منها إلى الترويج لألبومها الجديد Las mujeres ya no lloran ("النساء لم يعدن يبكين") الذي نال أخيرا جائزة غرامي لأفضل ألبوم لموسيقى البوب اللاتينية.
ويتضمن برنامج جولتها التي تمتد إلى نهاية حزيران المقبل نحو 50 حفلة في أميركا اللاتينية ثم في الولايات المتحدة.
آخر الأخبار
فنّ
تسريب
شاكيرا
الطبي...
السلطات
البيروفية
فعله!
التالي
محكمة أميركية تبرئ مغني الراب ايساب روكي من تهمة الاعتداء المسلح
بعد اتهامها بالتحريض على الفسق... التمييز تلغي حبس حليمة بولند!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2025-02-04
لمواجهة "ديب سيك"... هذا ما قررت "أوبن ايه آي" فعله!
علوم وتكنولوجيا
2025-02-04
لمواجهة "ديب سيك"... هذا ما قررت "أوبن ايه آي" فعله!
0
فنّ
2025-02-18
بعد مغادرتها المستشفى... شاكيرا تستأنف جولتها الموسيقية العالمية
فنّ
2025-02-18
بعد مغادرتها المستشفى... شاكيرا تستأنف جولتها الموسيقية العالمية
0
أخبار دولية
2025-01-04
روسيا تعلن حالة الطوارئ في شبه جزيرة القرم بعد تسرب نفطي في البحر الأسود
أخبار دولية
2025-01-04
روسيا تعلن حالة الطوارئ في شبه جزيرة القرم بعد تسرب نفطي في البحر الأسود
0
أخبار دولية
2025-01-04
روسيا تعلن حالة الطوارىء في شبه جزيرة القرم بعد تسرب نفطي في البحر الأسود
أخبار دولية
2025-01-04
روسيا تعلن حالة الطوارىء في شبه جزيرة القرم بعد تسرب نفطي في البحر الأسود
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
12:15
ديون وخلافات عائلية... ممثل تركي شهير يتعرض لنوبة قلبية في موقع التصوير وهذه تطورات حالته الصحية!
فنّ
12:15
ديون وخلافات عائلية... ممثل تركي شهير يتعرض لنوبة قلبية في موقع التصوير وهذه تطورات حالته الصحية!
0
فنّ
11:48
"وهي زفينا أختي الصغيرة"... مكسيم خليل يحتفل بزفاف شقيقته في أجواء مميزة (صور)
فنّ
11:48
"وهي زفينا أختي الصغيرة"... مكسيم خليل يحتفل بزفاف شقيقته في أجواء مميزة (صور)
0
فنّ
04:59
"أوركسترا الشباب" بقيادة فادي يعقوب في حفلة استثنائية... هبة القوّاس: هذه الوجوه تمثّل الاحتفال بلبنان الجديد
فنّ
04:59
"أوركسترا الشباب" بقيادة فادي يعقوب في حفلة استثنائية... هبة القوّاس: هذه الوجوه تمثّل الاحتفال بلبنان الجديد
0
فنّ
04:32
ريتشارد لينكليتر وإيثان هوك يجتمعان مجددا في "بلو مون" في المسابقة الرسمية ببرلين
فنّ
04:32
ريتشارد لينكليتر وإيثان هوك يجتمعان مجددا في "بلو مون" في المسابقة الرسمية ببرلين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:32
لكتّاب الروايات والسيناريوهات…جائزة سعودية جديدة بانتظاركم!
أخبار دولية
13:32
لكتّاب الروايات والسيناريوهات…جائزة سعودية جديدة بانتظاركم!
0
منوعات
2025-02-03
بيانكا سينسوري تثير الجدل بإطلالة صادمة على السجادة الحمراء... وانتقادات لاذعة بانتظارها!
منوعات
2025-02-03
بيانكا سينسوري تثير الجدل بإطلالة صادمة على السجادة الحمراء... وانتقادات لاذعة بانتظارها!
0
أخبار دولية
12:04
اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعت إلى احترام الخصوصية قبل تسليم جثث رهائن من غزة
أخبار دولية
12:04
اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعت إلى احترام الخصوصية قبل تسليم جثث رهائن من غزة
0
آخر الأخبار
15:23
بو صعب لـ "حوار المرحلة": لم تصدر يوما عبارة "جيش شعب مقاومة" في البيانات الوزارية السابقة وهناك لعب على الكلام في البيان الوزاري الجديد وأدرس البيان لاتخاذ قرار إعطاء الثقة للحكومة من عدمه
آخر الأخبار
15:23
بو صعب لـ "حوار المرحلة": لم تصدر يوما عبارة "جيش شعب مقاومة" في البيانات الوزارية السابقة وهناك لعب على الكلام في البيان الوزاري الجديد وأدرس البيان لاتخاذ قرار إعطاء الثقة للحكومة من عدمه
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:32
لكتّاب الروايات والسيناريوهات…جائزة سعودية جديدة بانتظاركم!
أخبار دولية
13:32
لكتّاب الروايات والسيناريوهات…جائزة سعودية جديدة بانتظاركم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اتفاقية تعاون بين نقابة صيادلة لبنان وشركة OMT
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اتفاقية تعاون بين نقابة صيادلة لبنان وشركة OMT
0
أخبار دولية
13:30
مصير أوكرانيا يُبحث من دون الأوكرانيين في الرياض... وترامب لزيلينسكي: 4 % من شعبك يؤيدك
أخبار دولية
13:30
مصير أوكرانيا يُبحث من دون الأوكرانيين في الرياض... وترامب لزيلينسكي: 4 % من شعبك يؤيدك
0
أخبار دولية
13:30
لزيارة امير قطر طهران دلالاتٌ اقليميةٌ كبيرة
أخبار دولية
13:30
لزيارة امير قطر طهران دلالاتٌ اقليميةٌ كبيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
حضور عراقي لافت في تشييع السيد نصرلله
تقارير نشرة الاخبار
13:25
حضور عراقي لافت في تشييع السيد نصرلله
0
أخبار لبنان
13:22
مطار القليعات … حتمًا
أخبار لبنان
13:22
مطار القليعات … حتمًا
0
أخبار لبنان
13:19
صندوق النقد يتحضر لعودة المحادثات مع لبنان
أخبار لبنان
13:19
صندوق النقد يتحضر لعودة المحادثات مع لبنان
0
حال الطقس
13:14
موجة صقيع كبيرة في طريقها الينا .. إجراءات عديدة عليكم ااتقيد بها
حال الطقس
13:14
موجة صقيع كبيرة في طريقها الينا .. إجراءات عديدة عليكم ااتقيد بها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
الـLBCI توثق الاحتلال الاسرائيليّ لجهة مركبا من الموقع المستحدث
تقارير نشرة الاخبار
13:13
الـLBCI توثق الاحتلال الاسرائيليّ لجهة مركبا من الموقع المستحدث
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:07
مصرف لبنان رفع سقف السحوبات على التعميمين التاليين
أخبار لبنان
08:07
مصرف لبنان رفع سقف السحوبات على التعميمين التاليين
2
أمن وقضاء
04:10
إصدار القرار الظني بقضية دكتور Food
أمن وقضاء
04:10
إصدار القرار الظني بقضية دكتور Food
3
حال الطقس
01:37
منخفض جوي بدءًا من عصر اليوم... هذه التفاصيل
حال الطقس
01:37
منخفض جوي بدءًا من عصر اليوم... هذه التفاصيل
4
خبر عاجل
05:49
جريحان في الوزاني برصاص الجيش الإسرائيلي وسقوط شهيد بغارة عيتا الشعب وإذاعة الجيش الإسرائيلي تفيد بأن المستهدف هو عنصر من "حزب الله" وكان يقود سيارته قرب الحدود
خبر عاجل
05:49
جريحان في الوزاني برصاص الجيش الإسرائيلي وسقوط شهيد بغارة عيتا الشعب وإذاعة الجيش الإسرائيلي تفيد بأن المستهدف هو عنصر من "حزب الله" وكان يقود سيارته قرب الحدود
5
أخبار لبنان
10:37
وزيرة التربية: لاتخاذ قرار الإقفال بحسب تأثر كلّ منطقة بالمنخفض القطبي
أخبار لبنان
10:37
وزيرة التربية: لاتخاذ قرار الإقفال بحسب تأثر كلّ منطقة بالمنخفض القطبي
6
خبر عاجل
09:08
مايك والتز للرئيس عون: واشنطن ملتزمة تجاه لبنان بالعمل على تثبيت وقف النار وحل المسائل العالقة دبلوماسياً
خبر عاجل
09:08
مايك والتز للرئيس عون: واشنطن ملتزمة تجاه لبنان بالعمل على تثبيت وقف النار وحل المسائل العالقة دبلوماسياً
7
خبر عاجل
05:40
مسيرة إسرائيلية أغارت على سيارة رابيد في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل وسقوط إصابات
خبر عاجل
05:40
مسيرة إسرائيلية أغارت على سيارة رابيد في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل وسقوط إصابات
8
حال الطقس
08:30
الجليد يكسو الجبال اللبنانية مطلع الأسبوع... هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
08:30
الجليد يكسو الجبال اللبنانية مطلع الأسبوع... هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More