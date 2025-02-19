الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مريانا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
أفلام
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد تسريب ملف شاكيرا الطبي... هذا ما قررت السلطات البيروفية فعله!

فنّ
2025-02-19 | 13:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد تسريب ملف شاكيرا الطبي... هذا ما قررت السلطات البيروفية فعله!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد تسريب ملف شاكيرا الطبي... هذا ما قررت السلطات البيروفية فعله!

فتحت السلطات الصحية في البيرو تحقيقا في عيادة في ليما نُقلت النجمة الكولومبية شاكيرا إليها خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب معاناتها آلاما في البطن، بعد تسريب ملف المغنية الطبي.

ونُقلت نجمة الموسيقى اللاتينية البالغة 48 عاما، إلى المركز الطبي مساء السبت، مما دفعها لإلغاء حفلتها التي كانت مقررة الأحد. ومع ذلك، تمكنت من إحياء حفلة مساء الاثنين، مستأنفة بها جولتها العالمية.

ودفع تسريب ملفها الطبي في منصات التواصل الاجتماعي هيئة الرقابة الوطنية على الصحة (سوسالود)، إلى فتح تحقيق.

وأشارت الناطقة باسم الهيئة البيروفية روبي كاباس لوكالة فرانس برس، إلى أنّ العاملين في عيادة ديلغادو أونا في ليما خضعوا للاستجواب كما جرى تفتيش المركز الصحي الاثنين.

ومع أنّ القانون لا ينص على إغلاق العيادة بسبب هذا النوع من المخالفات، إلا أن الهيئة يمكن أن تفرض غرامة تصل إلى 1,6 مليون سول (نحو 430 ألف دولار)، بحسب كاباس.

وقالت الناطقة "ثمة مخالفة واضحة جدا، والجميع رأى ذلك، وما حدث للمغنية يمكن أن يحدث لأي مريض"، موضحة أن الهيئة "لم تتواصل" مع أي شخص يمثل المغنية.

وأكدت أن التحقيق "سيجري بأقصى سرعة وأكبر قدر من الشفافية".

وأعلنت العيادة من جهتها أنها بدأت "عملية معاقبة الأشخاص الذين ثبتت مسؤوليتهم عن هذا الانتهاك الأخلاقي الخطر".

وكانت المغنية الكولومبية استهلت من ريو دي جانيرو في 11 شباط الحالي أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات، تهدف منها إلى الترويج لألبومها الجديد Las mujeres ya no lloran ("النساء لم يعدن يبكين") الذي نال أخيرا جائزة غرامي لأفضل ألبوم لموسيقى البوب اللاتينية.

ويتضمن برنامج جولتها التي تمتد إلى نهاية حزيران المقبل نحو 50 حفلة في أميركا اللاتينية ثم في الولايات المتحدة.
 

آخر الأخبار

فنّ

تسريب

شاكيرا

الطبي...

السلطات

البيروفية

فعله!

LBCI التالي
محكمة أميركية تبرئ مغني الراب ايساب روكي من تهمة الاعتداء المسلح
بعد اتهامها بالتحريض على الفسق... التمييز تلغي حبس حليمة بولند!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-02-04

لمواجهة "ديب سيك"... هذا ما قررت "أوبن ايه آي" فعله!

LBCI
فنّ
2025-02-18

بعد مغادرتها المستشفى... شاكيرا تستأنف جولتها الموسيقية العالمية

LBCI
أخبار دولية
2025-01-04

روسيا تعلن حالة الطوارئ في شبه جزيرة القرم بعد تسرب نفطي في البحر الأسود

LBCI
أخبار دولية
2025-01-04

روسيا تعلن حالة الطوارىء في شبه جزيرة القرم بعد تسرب نفطي في البحر الأسود

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
12:15

ديون وخلافات عائلية... ممثل تركي شهير يتعرض لنوبة قلبية في موقع التصوير وهذه تطورات حالته الصحية!

LBCI
فنّ
11:48

"وهي زفينا أختي الصغيرة"... مكسيم خليل يحتفل بزفاف شقيقته في أجواء مميزة (صور)

LBCI
فنّ
04:59

"أوركسترا الشباب" بقيادة فادي يعقوب في حفلة استثنائية... هبة القوّاس: هذه الوجوه تمثّل الاحتفال بلبنان الجديد

LBCI
فنّ
04:32

ريتشارد لينكليتر وإيثان هوك يجتمعان مجددا في "بلو مون" في المسابقة الرسمية ببرلين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:32

لكتّاب الروايات والسيناريوهات…جائزة سعودية جديدة بانتظاركم!

LBCI
منوعات
2025-02-03

بيانكا سينسوري تثير الجدل بإطلالة صادمة على السجادة الحمراء... وانتقادات لاذعة بانتظارها!

LBCI
أخبار دولية
12:04

اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعت إلى احترام الخصوصية قبل تسليم جثث رهائن من غزة

LBCI
آخر الأخبار
15:23

بو صعب لـ "حوار المرحلة": لم تصدر يوما عبارة "جيش شعب مقاومة" في البيانات الوزارية السابقة وهناك لعب على الكلام في البيان الوزاري الجديد وأدرس البيان لاتخاذ قرار إعطاء الثقة للحكومة من عدمه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:32

لكتّاب الروايات والسيناريوهات…جائزة سعودية جديدة بانتظاركم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

اتفاقية تعاون بين نقابة صيادلة لبنان وشركة OMT

LBCI
أخبار دولية
13:30

مصير أوكرانيا يُبحث من دون الأوكرانيين في الرياض... وترامب لزيلينسكي: 4 % من شعبك يؤيدك

LBCI
أخبار دولية
13:30

لزيارة امير قطر طهران دلالاتٌ اقليميةٌ كبيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

حضور عراقي لافت في تشييع السيد نصرلله

LBCI
أخبار لبنان
13:22

مطار القليعات … حتمًا

LBCI
أخبار لبنان
13:19

صندوق النقد يتحضر لعودة المحادثات مع لبنان

LBCI
حال الطقس
13:14

موجة صقيع كبيرة في طريقها الينا .. إجراءات عديدة عليكم ااتقيد بها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

الـLBCI توثق الاحتلال الاسرائيليّ لجهة مركبا من الموقع المستحدث

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:07

مصرف لبنان رفع سقف السحوبات على التعميمين التاليين

LBCI
أمن وقضاء
04:10

إصدار القرار الظني بقضية دكتور Food

LBCI
حال الطقس
01:37

منخفض جوي بدءًا من عصر اليوم... هذه التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
05:49

جريحان في الوزاني برصاص الجيش الإسرائيلي وسقوط شهيد بغارة عيتا الشعب وإذاعة الجيش الإسرائيلي تفيد بأن المستهدف هو عنصر من "حزب الله" وكان يقود سيارته قرب الحدود

LBCI
أخبار لبنان
10:37

وزيرة التربية: لاتخاذ قرار الإقفال بحسب تأثر كلّ منطقة بالمنخفض القطبي

LBCI
خبر عاجل
09:08

مايك والتز للرئيس عون: واشنطن ملتزمة تجاه لبنان بالعمل على تثبيت وقف النار وحل المسائل العالقة دبلوماسياً

LBCI
خبر عاجل
05:40

مسيرة إسرائيلية أغارت على سيارة رابيد في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل وسقوط إصابات

LBCI
حال الطقس
08:30

الجليد يكسو الجبال اللبنانية مطلع الأسبوع... هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More