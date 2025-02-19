بعد تسريب ملف شاكيرا الطبي... هذا ما قررت السلطات البيروفية فعله!

فتحت السلطات الصحية في البيرو تحقيقا في عيادة في ليما نُقلت النجمة الكولومبية شاكيرا إليها خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب معاناتها آلاما في البطن، بعد تسريب ملف المغنية الطبي.ونُقلت نجمة الموسيقى اللاتينية البالغة 48 عاما، إلى المركز الطبي مساء السبت، مما دفعها لإلغاء حفلتها التي كانت مقررة الأحد. ومع ذلك، تمكنت من إحياء حفلة مساء الاثنين، مستأنفة بها جولتها العالمية.ودفع تسريب ملفها الطبي في منصات التواصل الاجتماعي هيئة الرقابة الوطنية على الصحة (سوسالود)، إلى فتح تحقيق.وأشارت الناطقة باسم الهيئة البيروفية روبي كاباس لوكالة فرانس برس، إلى أنّ العاملين في عيادة ديلغادو أونا في ليما خضعوا للاستجواب كما جرى تفتيش المركز الصحي الاثنين.ومع أنّ القانون لا ينص على إغلاق العيادة بسبب هذا النوع من المخالفات، إلا أن الهيئة يمكن أن تفرض غرامة تصل إلى 1,6 مليون سول (نحو 430 ألف دولار)، بحسب كاباس.وقالت الناطقة "ثمة مخالفة واضحة جدا، والجميع رأى ذلك، وما حدث للمغنية يمكن أن يحدث لأي مريض"، موضحة أن الهيئة "لم تتواصل" مع أي شخص يمثل المغنية.وأكدت أن التحقيق "سيجري بأقصى سرعة وأكبر قدر من الشفافية".وأعلنت العيادة من جهتها أنها بدأت "عملية معاقبة الأشخاص الذين ثبتت مسؤوليتهم عن هذا الانتهاك الأخلاقي الخطر".وكانت المغنية الكولومبية استهلت من ريو دي جانيرو في 11 شباط الحالي أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات، تهدف منها إلى الترويج لألبومها الجديد Las mujeres ya no lloran ("النساء لم يعدن يبكين") الذي نال أخيرا جائزة غرامي لأفضل ألبوم لموسيقى البوب اللاتينية.ويتضمن برنامج جولتها التي تمتد إلى نهاية حزيران المقبل نحو 50 حفلة في أميركا اللاتينية ثم في الولايات المتحدة.