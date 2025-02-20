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"مقاومة عامة الناس للأقوياء"... هذا ما تناوله الفيلم الجديد لمخرج "باراسايت"

فنّ
2025-02-20 | 13:00
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&quot;مقاومة عامة الناس للأقوياء&quot;... هذا ما تناوله الفيلم الجديد لمخرج &quot;باراسايت&quot;
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"مقاومة عامة الناس للأقوياء"... هذا ما تناوله الفيلم الجديد لمخرج "باراسايت"

أكد المخرج الكوري الجنوبي بونغ جون هو، الفائز بجوائز أوسكار عن فيلم "باراسايت"، أنّ فيلمه الجديد يسلط الضوء على مقاومة عامة الناس للأقوياء، في وقت ينتشر فيه التسلّط في بلدان كثيرة.

ويتمحور فيلم "ميكي 17" الذي يؤدي دور البطولة فيه الممثل البريطاني روبرت باتينسون، على متطوّع شاب يشارك في برنامج استنساخ مستقبلي.

ويتعرّض "ميكي" للإشعاع ويستنشق غازات سامة ويتم حقنه بلقاحات تجريبية، قبل أن يولد من جديد مرات عدة بفضل طابعة بشرية ثلاثية الأبعاد.

وقال مخرج فيلم "باراسايت" إنّ "ميكي شاب ضعيف ويثير الشفقة إلى حد ما، لكنه رغم التحديات الكثيرة التي يواجهها، ينجو في النهاية من دون أن ينكسر".

وأضاف "بونغ جون هو" خلال مؤتمر صحافي في سيول قبل عرض أحدث أفلامه في كوريا الجنوبية إنّها "القصة التي أراد أن يرويها". (...)

وقال المخرج "على مر التاريخ، كان الطغاة عبارة عن شخصيات مرعبة، لكنهم امتلكوا أيضا سحرا غريبا يأسر الناس"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأضاف بونغ جون هو "أنّ "الموسيقى والأفلام والحياة اليومية مستمرة من دون انقطاع"، مضيفا "أعتقد أنّها لحظة فخر لمواطنينا الذين تغلبوا بالفعل على الأحكام العرفية".

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