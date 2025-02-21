سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة سوداء جريئة (صور)

احتفلت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور بعيد ميلادها يوم أمس الخميس في منشور عبر حسابها على انستغرام.

ونشرت عبد النور مجموعة من الصور التي ظهرت فيها بفستان طويل باللونين الأسود والأبيض مكشوف الظهر مع فتحة ساق كبيرة.

واعتمدت عبد النور أيضاً تسريحة شعر ناعمة بالإضافة إلى مكياج ساعد على إبراز جمال ملامحها المميزة.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع منشور عبد النور وتمنوا لها الصحة والسعادة والنجاح.