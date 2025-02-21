تطورات جديدة في قضية وفاة المغني ليام باين...

كشف مصدر قضائي أنه تم اسقاط الملاحقات بتهمة القتل غير العمد في حق ثلاثة من المتهمين الخمسة في الأرجنتين بقضية وفاة المغني ليام باين، العضو السابق في فرقة "وان دايركشن" الذي قضى جراء سقوطه من شرفة أحد فنادق بوينس آيرس في تشرين الأول.وثبتت التهم الموجهة إلى شخصين آخرين كان يشتبه في تزويدهما المغني المخدرات، وسيستمر احتجازهما احتياطيا، بحسب قرار أصدرته محكمة الاستئناف الجنائية في بوينس آيرس وتمكنت وكالة فرانس برس من الاطلاع عليه.وعُثر على ليام باين (31 عاما) ميتا في 16 تشرين الأول بعد تعرضه إلى "صدمات متعددة" و"نزيف داخلي وخارجي" إثر سقوطه من شرفة غرفته بالفندق في بوينوس آيرس، حيث كان ينزل منذ بضعة أيام. وبحسب التحقيق، فإن باين تناول الكحول والكوكايين ومضادات للاكتئاب قبل وفاته.وتمت ملاحقة خمسة أشخاص في قضية وفاة المغني، هم أحد معارف باين وممثله في الأرجنتين والذي ساعده خلال هذه الرحلة إلى بوينس آيرس خصوصا لتجديد تأشيرته، ومديرة الفندق، ومدير مكتب الاستقبال. ووجهت إليهم تهمة القتل غير العمد، مع إطلاق سراحهم.وأكدت القاضية المسؤولة عن الملف وجود تصرفات غير لائقة في يوم الواقعة، ولا سيما لناحية النقص في "تقديم واجبات الرعاية والمساعدة" من جانب أحد معارف باين، وإعادة المغني إلى غرفته من جانب مديرة الفندق ومدير الاستقبال فيما كان "عاجزا عن الوقوف" بعد تناوله مواد مخدرة.ورأت محكمة الاستئناف في قرارها أنه "من الضروري إثبات بشكل منطقي علاقة سببية أو رابط منطقي بين التصرفات المزعومة والوفاة في هذه الحالة، معتبرة أنّ الفرضية التي طرحتها القاضية "لا تتجاوز حدود التخمين".واتُّهم شخصان آخران هما موظف في فندق ونادل التقى بهما باين في بوينس آيرس، بتزويده بالمخدرات في مقابل المال، وقد يُسجنان لمدة تتراوح بين أربعة وخمسة عشر عاما بحسب الادعاء وقد سُجنا احتياطا.وبعد الإعلان عن وفاة ليام باين، أقيمت مراسم تكريم له في مدن عدة، إحداها في 20 تشرين الأول في لندن، حيث غنى آلاف الأشخاص على أنغام أغنيات الفرقة الشبابية السابقة، التي حققت نجاحا سريعا في الفترة من 2010 إلى 2016.وأصدرت "وان دايركشن" التي كانت إحدى فرق الفتيان الأكثر تحقيقا للأرباح في العالم، ألبومها الخامس والأخير "ميد إن ذي ايه ام" Made in the A.M سنة 2016. وأعلنت في السنة نفسها عن فترة استراحة، لكنها لم تصفها رسميا بالانفصال.ثم انصرف كل عضو في الفرقة إلى مسيرته الفنية الخاصة منفردا وحققوا درجات متفاوتة من النجاح.وأصدر ليام باين ألبومه الأول "إل بي 1" (LP1) سنة 2019. وفي العام المنصرم أعلن أنه يعدّ لألبوم ثانٍ، وأصدر أغنية جديدة في آذار 2024.