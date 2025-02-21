الشامي يحتفل بنجاحه مع جمهوره على طريقته: "ممنون يا عيوني"

كتب النجم السوري الشامي منشوراً عبر حسابه على إكس، احتفل من خلاله بنجاحه المستمر مع جمهوره.
ووجه الشامي في المنشور رسالة شكر إلى جمهوره، حيث كتب: "حابب اتشكركم قبل ما نام لأنو حسب الإحصائيات، بتقلنا إنو الشامي هي السنة أكثر فنان استماعاً تقريباً مش بس بالوطن العربي حتى بالشرق الأوسط".
وختم المنشور بعبارة: "ممنون يا عيوني".
حابب اتشكركم قبل مانام
لانو حسب الإحصائيات ، بتقلنا انو الشامي
هي السنة اكثر فنان استماع تقريباً مش بس بالوطن العربي
حتى بالشرق الاوسط
ممنون ياعيوني ! 🤍🙏
— Al Shami (@AlShamiMusic) February 20, 2025
حابب اتشكركم قبل مانام
لانو حسب الإحصائيات ، بتقلنا انو الشامي
هي السنة اكثر فنان استماع تقريباً مش بس بالوطن العربي
حتى بالشرق الاوسط
ممنون ياعيوني ! 🤍🙏