الشامي يحتفل بنجاحه مع جمهوره على طريقته: "ممنون يا عيوني"

كتب النجم السوري الشامي منشوراً عبر حسابه على إكس، احتفل من خلاله بنجاحه المستمر مع جمهوره.

ووجه الشامي في المنشور رسالة شكر إلى جمهوره، حيث كتب: "حابب اتشكركم قبل ما نام لأنو حسب الإحصائيات، بتقلنا إنو الشامي هي السنة أكثر فنان استماعاً تقريباً مش بس بالوطن العربي حتى بالشرق الأوسط".

وختم المنشور بعبارة: "ممنون يا عيوني".