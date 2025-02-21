برفقة حبيبها... ريهانا تلفت الأنظار بإطلالة أنيقة في عيد ميلادها (صور)

لفتت المغنية الأميركية ريهانا أنظار الجمهور بعد ظهورها بإطلالة أنيقة وكلاسيكية خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ37 يوم الخميس مع حبيبها، مغني الراب الشهير آيساب روكي.

وارتدت ريهانا سترة مزدوجة الصدر بأكتاف مثيرة مع بنطال باللون الأسود بالإضافة إلى قميص باللون الأبيض وربطة عنق مخططة.

كما ارتدت ريهانا أيضاً حقيبة ونظارات شمسية باللون الأسود بالإضافة إلى حذاء بكعب عالٍ.

أمّا آيساب روكي، فظهر بمعطف طويل (Trench Coat) باللون الأبيض وسترة باللون الرمادي، بالإضافة إلى سروال ونظارات شمسية باللون الأسود.

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