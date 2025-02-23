ورد الخال تكشف عن رسالة كتبتها والدتها قبل رحيلها: "وكأنها الوداع" (صورة)

شاركت الممثلة اللبنانية ورد الخال متابعيها على إنستغرام برسالة مؤثرة كتبتها والدتها الراحلة، الشاعرة مها بيرقدار، وكأنها كانت تودّع الحياة.

وأرفقت ورد المنشور بكلمات حزينة، قائلة: "قصيدة كتبتها مها مؤخراً كأنها الوداع… عيدك بعد 4 أيام يا ماماتي، وجاي عيد الأم، وجاي الربيع... يا رب ارحمنا".

ومن قصيدة والدتها الراحلة، اقتبست هذه الأبيات: "فودّعت أمساً زاهراً وقبلت نومه في أرجائي. حتى يوقظني ذاك الربيع القديم! هل يعود الربيع من جديد؟".

وحرص عدد من النجوم اللبنانيين على تقديم واجب العزاء للنجمين ورد الخال وشقيقها الممثل يوسف الخال بوفاة والدتهما، منهم الممثل بديع أبو شقرا، كارلوس عازار والكوميدية رولا شامية.

وبدورنا، نتقدّم في موقع LBCI بأحرّ التعازي لعائلة الخال بوفاة والدتهم مها بيرقدار.