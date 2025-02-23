ورد الخال تكشف عن رسالة كتبتها والدتها قبل رحيلها: "وكأنها الوداع" (صورة)

شاركت الممثلة اللبنانية ورد الخال متابعيها على إنستغرام برسالة مؤثرة كتبتها والدتها الراحلة، الشاعرة مها بيرقدار، وكأنها كانت تودّع الحياة.
وأرفقت ورد المنشور بكلمات حزينة، قائلة: "قصيدة كتبتها مها مؤخراً كأنها الوداع… عيدك بعد 4 أيام يا ماماتي، وجاي عيد الأم، وجاي الربيع... يا رب ارحمنا".
ومن قصيدة والدتها الراحلة، اقتبست هذه الأبيات: "فودّعت أمساً زاهراً وقبلت نومه في أرجائي. حتى يوقظني ذاك الربيع القديم! هل يعود الربيع من جديد؟".
وبدورنا، نتقدّم في موقع LBCI بأحرّ التعازي لعائلة الخال بوفاة والدتهم مها بيرقدار.
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A post shared by Ward El Khal 🌹⭐️🎭♍️ (@wardelkhaldrama)
A post shared by Ward El Khal 🌹⭐️🎭♍️ (@wardelkhaldrama)