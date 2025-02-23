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بعد اتهامه بالتحرش بممثل... مخرج فيلم عن سيرة دونالد ترامب يعتذر: وهذه الحقيقة!

فنّ
2025-02-23 | 11:30
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بعد اتهامه بالتحرش بممثل... مخرج فيلم عن سيرة دونالد ترامب يعتذر: وهذه الحقيقة!
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بعد اتهامه بالتحرش بممثل... مخرج فيلم عن سيرة دونالد ترامب يعتذر: وهذه الحقيقة!

قدم مخرج فيلم عن المراحل الأولى من مسيرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، علي عباسي، اعتذارا السبت بعد تعرضه لاتهامات بالتحرش بممثل خلال حفلة توزيع جوائز غولدن غلوب، مقرا بأنه تسبب بانزعاج لدى الشخص المعني جراء حركة قال إنها تنمّ عن "إفراط في التحبب".

ووفق وكالة فرانس برس، كان موقع "ذي هوليوود ريبورتر" المتخصص أفاد في مقال نشره الجمعة بأن المخرج الدنماركي الإيراني عوقب بفسخ التعاقد مع وكالته، "كرييتيف أرتيستس إيجنسي" (CAA)، لأن أحد الممثلين اشتكى من تعرضه للتحرش من جانب المخرج على هامش حفلة توزيع جوائز غولدن غلوب في 5 كانون الثاني في بيفرلي هيلز.

وكتب عباسي عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) السبت "أتفهم تماما أن أفعالي تسببت في إزعاج شخص ما، بصرف النظر عن نواياي. وأنا آسف بشدة لذلك".

وأضاف عباسي "قمتُ بحركة تنمّ عن إفراط في التحبب، وهي ضربة على المؤخرة"، لكن "لم تكنّ لدي أي نوايا ذات طبيعة جنسية على الإطلاق" تجاه شخص "كنتُ سعيدا برؤيته مجددا".

وتابع المخرج "سرعان ما أدركتُ أنني أخطأت في تقدير الموقف. اعتذرتُ له على الفور، وحرصتُ على تكرار هذا الاعتذار في اليوم التالي من خلال الممثلين عني".

ونفى المخرج أن يكون قد فُصل من جانب وكالة CAA لهذا السبب، مؤكدا أن هذا الانفصال ناجم عن قرار مهني متخذ منذ زمن بعيد. وأضاف "لقد ارتكبتُ خطأ"، "وقد اعتذرت"، معربا عن أمله أن يظل الاهتمام منصبا على الفيلم وفرق عمله قبل أسبوع من حفل توزيع جوائز الأوسكار.

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