الأوركسترا الفلهارمونيّة وكورال سيدة اللويزة يحتفيان بموزارت... القوّاس: أعلن رسميًا إطلاق الجوقة الفلهارمونية الوطنية ولبنان كالموسيقى لا يستسلم للصمت

بدعوة من رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى المؤلفة الموسيقية هبة القواس، أحيت الأوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية حفلة موسيقية في كنيسة القديس يوسف للآباء اليسوعيين في مونو، بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي، ومشاركة كورال جامعة سيدة اللويزة بإدارة الأب خليل رحمة، وأداء: السوبرانو ماري جوزيه مطر، الميزو الفرنسية آكسيل سان سيرل، التينور بشارة مفرّج والباريتون شادي طربيه.



وحضر الاحتفال نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، النائب علي عسيران، وسفراء: فرنسا، روسيا، إسبانيا، البرازيل، النمسا، الإورغواي، تشيلي، ووزراء ونواب سابقون: محمد المشنوق، الياس حنا، وغسان مخيبر، وشخصيات سياسية ودبلوماسية وثقافية وإعلامية ومدراء عامون، وجمهور كبير من محبي الموسيقى ومتابعي حفلات الكونسرفتوار الوطني.



واختلفت هذه الأمسية عن سابقاتها، بما تضمنته من نبض استثنائي حلّق بها إلى شواهق المتعة الخالصة. تمثّل هذا النبض بعودة افتتاح الموسم الموسيقي للأوركسترا الفلهارمونية بعد "فترة من الصمت فرضته عواصف الحرب" كما جاء في كلمة رئيسة المعهد، ولأن "لبنان كالموسيقى، لا يستسلم للصمت" بتعبيرها أيضًا، شهدت كنيسة القديس يوسف "غزوًا" جماهيريًّا حاشدًا غصّت به مقاعد الكنيسة والباحات الجانبية والممرات، وصولًا إلى بهوها الخارجي الذي ملأه محبّو الموسيقى والأوركسترا، رغم البرد القارس.



توليفة مسكونة بالجمال والإبداع والإبهار، قدمها الكونسرفتوار الوطني في أمسية تجلّت فيها عناصر الإبداع مكتملةً. فاحتفت الأوركسترا بـ "القداس الجنائزي"-"Requiem"، أحد أعظم الأعمال الكلاسيكية للمؤلف النمساوي الشهير وولفغانغ أماديوس موازرت (1756 - 1791) العمل الموسيقي الملهِم وأحد روائع موزارت الخالدة، الذي يتجاوز الموسيقى إلى رحلة روحية قدسيّة نغميّة تُجاور أعمق المشاعر الإنسانية.



كما حلّقت مفتتحةً مع المؤلف الموسيقي الألماني – الأميركي والمنظّر الموسيقي والشاعر والعازف بول هيندميث (1895-1963) في خمس مقطوعات لوتريات الأوركسترا.



وحضر جمهور الموسيقى ليشهد على هذه اللوحة الفنية المرصّعة بجميع أنماط الرّقي. فإلى جانب أوركسترانا الوطنية العظيمة، ضمّت التوليفة الساحرة لوحات مترفة بعبق الموسيقى والأصوات المبهرة: جماعيًّا، جوقة مترنّمة كسربٍ يخترق بأصواته المتناغمة سكون الروح، مع كورال سيدة اللويزة التي قادها وأدارها باحترافيته المشهودة الأب خليل رحمة بعد شهر وأكثر من التمرينات المكثّفة، لتنصهر بقداس موزارت كأنهما صرحٌ صوتيّ واحد يعجز السامع عن تسلّقه. منفردةً، لمعت على أسوار هذا الصّرح الأصوات المتدفقة كنهر مسحور: السوبرانو ماري جوزيه مطر، الميزو آكسيل سان سيرل القادمة من فرنسا خصيصًا للحفلة، التينور بشارة مفرّج والباريتون شادي طربيه.



وعبرت الفلهارمونيّة الوطنية بقيادة بعلبكي جمالية هذا المشهد، إلى تلك الأمكنة العميقة التي تتجسّد فيها تساؤلاتنا عن المصير، في كل جملة صوتية ولحنية حيث تلتقي الروح بالجمال الأبدي. وحيث، تربط عبقرية موزارت بين الوجود والتلاشي، بين الآلام والسلام، وتجمع بين الحزن والرجاء، في لحظات من السكون الصاخب، وكأنها دعوة للتأمل في الأبعاد الأعمق للروح البشرية.



وبعازفيها اللبنانيين والأجانب القادمين من روسيا ودول أخرى، جسّدت الأوركسترا، العاصفة الموسيقيّة المتوارية خلف أوتار كمنجاتها، موزّعةً برقّةٍ أحيانًا وعصف أحيانًا أخرى، في كريشندو يتنقّل على أقواس التشيلو والفيولا والكونترباص، مستجيبًا لعصا القائد. متسرّبًا بحنوّ وعنف كأنفاس متهدّجة، إلى آلات النفخ التي تستمدّ منه النسائم والرياح على حد سواء، لتلتقي بروح موزارت التائقة دومًا إلى ما خلف الموسيقى في قداسه الخالد.



وافتتحت رئيسة الكونسرفتوار د. هبة القواس الحفل الاستثنائي بكلمة تضمنت الكثير من المشاعر الوطنية الوجدانية، ومشاعر الاعتزاز بعودة الأوركسترا بعد "فترة من الصمت"، كما أعلنت عن مفاجأة موسيقية تندرج ضمن النهضة التي يشهدها الكونسرفتوار عبر إطلاق مشاريع مهمة. وقبل أن تتوجه إلى الحضور، استأذنتهم بتلاوة كلمتها باللغة الإنكليزية، بسبب وجود مجموعة كبيرة من السفراء والدبلوماسيين الأجانب الذين يتعذر عليهم فهم العربية، وهي التي تحرص دائمًا على التحدث باللغة العربية تقديرًا واحترامًا للغتها الأم. وجاء في كلمتها:



"الليلة، بينما ترتفع النغمات الأولى من "قداس موزارت" من هذه الخشبة، فإنها تفعل ذلك ليس فقط كتحفة موسيقية، بل كشهادة عميقة على الصمود، والولادة الجديدة، والتجدد. تمثل هذه الأمسية إعادة افتتاح الموسم بعد فترة من الصمت، صمت فرضته عواصف الحرب واللايقين الذي كانت سائدة. لكن لبنان، كالموسيقى، لا يستسلم للصمت. فالموسيقى، في جوهرها، هي صوت الحضارة، وصوت التعبير الإنساني، والجسر العابر للحدود الذي يوحد القلوب والسياسة والاختلافات. والليلة، هي أكثر من مجرد لوحة فنية، إنها بمثابة بيان. إنها صوت لبنان يقول لشعبه، وللمنطقة، وللعالم: نحن هنا، نحن صامدون، ونعزف سيمفونية الأمل من جديد.



"ومع انتخاب رئيس جديد، وتشكيل حكومة برئاسة رئيس وزراء جديد، يقف لبنان على عتبة عهد جديد. العالم يراقب والتوقعات كبيرة والمسؤولية جسيمة. لكن لبنان لطالما وجد طريقه، تمامًا كما تجد السمفونية دائمًا حلّا لها، مهما بدت حركتها متنافرة.



في هذه اللحظة الحاسمة، كان لي شرف إجراء حوار عميق مع وزير الثقافة الجديد، الدكتور غسان سلامة، حيث تشاركنا رؤية مشتركة، رؤية متجذرة في قوة الموسيقى كقوة دفع للدبلوماسية الثقافية والنهضة الاقتصادية. اتفقنا معًا على ضرورة تطوير مشاريع استراتيجية لا تعزز فقط القطاع الإبداعي في لبنان، بل تجعله أيضًا ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني. ستشكل هذه المشاريع حجر الأساس لاقتصاد موسيقي يولّد الفرص، ويجذب الاستثمارات، ويبرز التميز الفني اللبناني على الساحة العالمية.



من خلال الدبلوماسية الموسيقية، سنرفع صوت لبنان في الحوار الثقافي الدولي، مؤكدين أن لغة الموسيقى قادرة على تجاوز الفوارق وإلهام الوحدة. نحن ملتزمون بمبادرات تضع لبنان في صلب التعاون الثقافي العالمي، مشاريع لا تقتصر على الحفلات الموسيقية، بل تمثل أفعالًا من التمثيل الثقافي والصلابة الوطنية".



وأضافت القواس: "هذا هو التزامنا: تمكين الموسيقى والثقافة والفنون كمساهمين أساسيين في تعافي لبنان ومسيرته قدمًا إلى الأمام. وهذه الجهود ليست منفصلة عن التقدم الوطني، بل هي جزء لا يتجزأ منه. إنها تدعم تطلعات الحكومة، وتعزز مكانة لبنان في العالم، وتخلق مستقبلاً يقود فيه الإبداع والابتكار مجتمعنا نحو الازدهار".



وتابعت: "في هذه اللحظة، أود أن أعرب عن أبلغ امتناني لعازفي الأوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية، إلى موسيقيينا اللبنانيين الملتزمين، وكذلك الموسيقيين العالميين المتميزين الذين انضموا إلينا، لا سيما من روسيا ودول أخرى من العالم. إن حضوركم وإبداعكم في هذه المرحلة الدقيقة، هما شهادة على قوة الموسيقى ودورها في إعادة بناء لبنان.



وأود أن أشكر المايسترو لبنان بعلبكي، الذي يشكل بإخلاصه الراسخ ملامح المشهد الموسيقي في لبنان، وينقل صوته إلى العالم بشغف وتميز. كما أود أن أحيّي وأحتفي بالأصوات اللبنانية الجميلة والاستثنائية التي نفخر بها: السوبرانو ماري جوزيه مطر، التينور بشارة مفرج، والباريتون شادي طربيه. ويشرفني أن أرحب وأشكر الصوت المرموق والفريد، الميتزو- سوبرانو أكسيل سانت سيريل، التي انضمت إلينا من فرنسا لتكون جزءًا من هذه الأمسية المتميزة. إن حضورك يثري هذا العرض ويجعل هذه اللحظة أكثر أهمية للبنان."



وتوجهت القواس بالشكر الجزيل إلى جوقة جامعة سيدة اللويزة (NDU) و"قائدها الاستثنائي"، الأب خليل رحمة، على جهودهم الجبارة في إنجاح الحفل.



وعن مفاجأة موسيقية مهمة أعلنت القواس: "وأنا أقف أمام هذا "الريكوييم" العظيم، أستغل هذه الفرصة لأعلن عن خطوة مهمة تُدشن حقبة جديدة في التاريخ الموسيقي اللبناني. يسعدني أن أعلن رسميًا عن إطلاق الجوقة الفلهارمونية الوطنية اللبنانية (الكورال) للمرة الأولى في لبنان. وأفتخر بالإعلان عن فتح باب الانضمام إلى هذا الكورال الجديد والتاريخي، الذي سيقف إلى جانب الأوركسترا الفلهارمونية الوطنية لتمثيل التميز الثقافي اللبناني. وهكذا تكون بداية رحلة سترتقي بالتقليد الكورالي في لبنان وتعزز صوته الوطني في عالم الموسيقى السيمفونية".



وتابعت: "بينما يتكشف "قداس موزارت" الليلة، سيتردد صداه بين أصداء الفقد، لكنه سيحمل أيضًا وعد القيامة، ليذكّرنا بأن من الظلام ينبثق النور، ومن المعاناة يولد الجمال، ومن الصمت تعود الموسيقى دائمًا. الليلة، نحن لا نفتتح موسمًا موسيقيًا فحسب، بل نفتتح فصلًا جديدًا، فصلًا جديدًا للبنان، حيث لا نحتفي بالموسيقى والفن والثقافة فقط، بل نمنحها القوة لتكون ركائز أساسية في نهضة وطننا".



وختمت: "نأمل ألا يكتفي لبنان بالتعافي فقط، بل أن يعيد تخيّل وتشكيل نفسه. وهو الذي تعكس موسيقاه تناغم شعبه، لبنان لا يراقبه العالم فحسب، بل ينصت إليه".