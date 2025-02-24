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للأسبوع الثاني على التوالي... "كابتن أميركا" يواصل تصدّر شباك التذاكر
فنّ
2025-02-24 | 06:50
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للأسبوع الثاني على التوالي... "كابتن أميركا" يواصل تصدّر شباك التذاكر
يواصل فيلم "كابتن أميركا: برايف نيو وورلد" تصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي على الرغم من انخفاض عائداته، وذلك بحسب تقديرات نشرتها شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة يوم الأحد الفائت.
وقبل أسبوع، حقق الفيلم المدخول الأعلى حتى الآن هذه السنة لفيلم في الأيام الأولى لعرضه، إذ بلغت عائداته مئة مليون دولار. وخلال عطلة نهاية الأسبوع هذه، حقق الفيلم 28,2 مليون دولار في صالات السينما في الولايات المتحدة وكندا.
ويقاتل "كابتن أميركا" هذه المرة إلى جانب الرئيس ثاديوس روس (يؤدي دوره هاريسون فورد) الذي يحاول التفاوض على معاهدة دولية مع حلفاء الولايات المتحدة لتقاسم معدن ثمين جديد اكتُشِف على جزيرة في المحيط الهندي، ولكنه يضطر إلى مواجهة عصابة من المجرمين الدوليين. ويتولى الممثل أنتوني ماكي تجسيد شخصية سام ويلسون خلفا لكريس إيفانز.
وحلّ ثانيا في الترتيب فيلم الرعب الكوميدي "ذي مانكي" مع عائدات بـ14,2 مليون دولار. ويشارك في هذا العمل الذي يستند إلى إحدى قصص ستيفن كينغ كل من تيو جيمس وروهان كامبل وإيليا وود.
وكانت المرتبة الثالثة من نصيب "بادينغتون إن بيرو" محققا 6,5 ملايين دولار. ويكون الدب البيروفي الشهير ذو المعطف الأزرق والقبعة الحمراء في مغامراته الجديدة لاجئا في لندن، ويعود لقضاء عطلة في بلده الأم.
وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "دوغ مان" الذي أنتجته شركتا "دريمووركس" و"يونيفرسال"، إلى المرتبة الرابعة محققا 5,9 ملايين دولار، متقدما على الفيلم التحريكي الصيني "ني دجا 2" الذي حل في المرتبة الخامسة مع عائدات بـ3 ملايين دولار.
وفي ما يأتي بقية الأفلام في طليعة الترتيب:
6- "هارت أيز" (2,8 مليون دولار).
7- "ذي انبريكيبل بوي" (2,5 مليون دولار)
8- ""موفاسا ذي لاين كينغ" (2,5 مليون دولار)
9- "وان اوف ذيم دايز" (1,4 مليون دولار)
10- "باك تو بيزنيس" (1,1 مليون دولار).
المصدر: فرانس برس
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