"كونكلايف" يفوز بالجائزة الرئيسية في احتفال توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة

المصدر: فرانس برس

فاز فيلم التشويق البابوي "كونكلايف" بالجائزة الرئيسية خلال احتفال توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة (SAG) الأحد في لوس أنجلوس، ما يعزز حظوظه للفوز بجوائز الأوسكار.ونال الفيلم الذي يتناول صراعات السلطة أثناء انتخاب بابا جديد في الفاتيكان جائزة "أفضل طاقم تمثيلي"، بفضل مجموعة الممثلين المشاركين فيه وأهمهم رالف فينيس، وستانلي توتشي، وجون ليثغو، وإيزابيلا روسيليني.وقال رالف فينيس لدى استلامه الجائزة، إن الفوز يحتفي بـ"المجتمع" و"أهميته القصوى في عملنا وفي العالم".وتمنّت إيزابيلا روسيليني "الشفاء العاجل" للبابا فرنسيس الذي يمكث في المستشفى منذ عشرة أيام بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي.وبعد حصوله على عدد من جوائز بافتا السينمائية البريطانية، تعززت حظوظ "كونكلايف" لنيل أوسكار أفضل فيلم.إلى ذلك، فاز تيموتيه شالاميه بجائزة أفضل ممثل ضمن جوائز نقابة ممثلي الشاشة عن تجسيده شخصية بوب ديلان في فيلم "ايه كومبليت أنّون".وأكد شالاميه خلال كلمته أنه استلهم أداءه من الممثلين الحائزين على جائزة أوسكار دانييل داي لويس ومارلون براندو والبطلين مايكل جوردان ومايكل فيلبس.وحصلت ديمي مور على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "ذي سابستنس".وفي هذا الفيلم الذي تولت إخراجه الفرنسية كورالي فارجا، تؤدي مور (62 سنة) دور نجمة هوليوودية سابقة تُدمن عقارا لتجديد الشباب.كذلك، فاز كيران كولكين وزوي سالدانا بجائزتي أفضل ممثل مساعد وأفضل ممثلة مساعدة عن فيلمي "ايه ريل باين" و"إميليا بيريز".أم تلفزيونيا، ففاز مسلسل "شوغن" الياباني بجائزة أفضل طاقم تمثيلي، فيما كوفئ نجماه أنّا ساواي وهيرويوكي سانادا بشكل منفرد.