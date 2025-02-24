اتهامات جديدة تُعيد اسم جيرار دوبارديو إلى أروقة المحاكم!

يخضع الممثل جيرار دوبارديو للتحقيق في فرنسا بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال، ويُشتبه في أنه يتخذ بلجيكا مقرا ضريبيا وهميا له منذ العام 2013، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على الملف وأخرى قضائية، في تأكيد لمعلومات نشرها موقع ميديابارت الإخباري.



وجرت مداهمات وجلسات استماع في أواسط شباط 2025 في فرنسا وبلجيكا، في إطار هذا التحقيق الذي فتحه مكتب المدعي العام المالي الوطني وأوكله إلى الشرطة القضائية الفرنسية.



ويُعتبر دوبارديو البالغ 74 عاما أبرز شخصية تواجه اتهامات بارتكاب انتهاكات جنسية في فرنسا في إطار حملة "مي تو" المناهضة للعنف الجنسي.



في تشرين الأول، أرجأت محكمة في باريس محاكمته بتهمة الاعتداء الجنسي حتى آذار بعدما قال محاميه إن النجم مريض للغاية ولا يمكنه المثول أمام المحكمة. وقد نفى أن يكون ارتكب أي مخالفات.



أصبح دوبارديو نجما في فرنسا منذ ثمانينيات القرن العشرين بفضل أدواره في أعمال معروفة بينها "The Last Metro" و"Police" و"Cyrano de Bergerac"، قبل أن يجعله فيلم "Green Card" للمخرج بيتر وير أيضا من المشاهير في هوليوود.



وشارك دوبارديو في إنتاجات عالمية، بينها "Hamlet" للمخرج كينيث براناه، و"Life of Pi" للمخرج آنغ لي، ومسلسل "Marseille" على نتفليكس.

المصدر: فرانس برس