بعد اشاعات طلاقهما... ما مصير علاقة كانييه ويست وبيانكا سينسوري؟

كشف مصدر مطلع أن مغني الراب الأميركي كانييه ويست تراجع وزوجته المهندسة بيانكا سينسوري عن قرار الطلاق، وذلك بعد الاشاعات التي طالتهما اخيراً بشأن مصير علاقتهما الزوجية.وانتشرت اشاعات طلاق ويست وسينسوري بعد أيام قليلة من ظهورهما الأخير معاً على السجادة الحمراء خلال حفل توزيع جوائز غرامي للعام 2025.وفي هذا السياق، قال المصدر إن ويست وسينسوري تراجعا عن قرار الطلاق بسبب عدم قدرتهما على التخلي عن بعضهما البعض.