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رحيل المخرج والمؤلف المصري أحمد قاسم

فنّ
2025-02-25 | 11:24
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رحيل المخرج والمؤلف المصري أحمد قاسم
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رحيل المخرج والمؤلف المصري أحمد قاسم

توفي المخرج والمؤلف المصري أحمد قاسم وفق ما أعلنه نجله الممثل كريم قاسم عبر حسابه على منصة انستغرام.

وفي التفاصيل، شارك كريم قاسم متابعيه خبر وفاة والده حيث كتب رسالة جاء فيها: "انتقل إلى رحمة الله والدي... العزاء يوم الجمعة بعد صلاة المغرب بمسجد عمر مكرم. نسألكم الدعاء."

ويُذكر أن الراحل أحمد قاسم كان مخرجًا ومؤلفًا بدأ مسيرته الفنية في الستينيات وعمل كمخرج مساعد في فيلم "المهاجر"، "الوداع يا بونابرت" و"الصعاليك" وغيرها، ثم عمل في مجال الإنتاج.
 

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