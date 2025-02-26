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رغم الجدل حول تصريحاتها السابقة... بطلة "إميليا بيريز" ستشارك في الأوسكار
فنّ
2025-02-26 | 05:00
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رغم الجدل حول تصريحاتها السابقة... بطلة "إميليا بيريز" ستشارك في الأوسكار
تعتزم الممثلة كارلا صوفيا غاسكون، نجمة فيلم "إميليا بيريز"، حضور حفلة توزيع جوائز الأوسكار الأحد، رغم الجدل حول تغريدات سابقة لها وُصفت بالعنصرية وألحقت الأذى بفيلم جاك أوديار، وفق وسائل إعلام أميركية.
وبدت الممثلة الإسبانية البالغة 52 عاما، وهي أول ممثلة متحولة جنسيا تُرشَّح لجائزة الأوسكار عن أفضل ممثلة، في البداية المرشحة المفضلة لهذه الفئة، لكنّ تراجعت حظوظها بعدما أعيد التداول الشهر الماضي بمنشورات قديمة لها تضمنت مواقف عنصرية ومعادية للإسلام.
واعتذرت غاسكون عن هذه الرسائل، لكن ذلك لم يقنع هوليوود، وقررت نتفليكس استبعادها من حملات التسويق لفيلم "إميليا بيريز"، في محاولة للحد من الأضرار التي لحقت بالعمل الذي نال 13 ترشيحا لجوائز الأوسكار.
وبعد فترة من الصمت، اتضح أن الممثلة ستحضر الحفلة، بحسب صحافة هوليوود.
وقالت الممثلة في تصريح لصحيفة "هوليوود ريبورتر" الاثنين "لست متأكدة من مشاعري، لكنني ممتنة لعودتي" وأضافت "أنا ممتنة لكل من آمن بي، ولنتفليكس، وشركة الإنتاج، وزملائي. يمكننا أن ننهي هذا الطريق الجميل والصعب الذي بدأ قبل ثلاث سنوات".
ومع ذلك، تفاصيل مشاركتها في حفلة الأوسكار لا تزال غير واضحة، إذ ليس معروفا ما إذا كانت الممثلة ستسير على السجادة الحمراء، أو ما إذا كانت ستُجري مقابلات، أو ما إذا كانت ستجلس بجوار بقية طاقم الفيلم.
ومن المتوقع أيضا، بحسب موقع "فراييتي"، أن تحضر الممثلة حفلة توزيع جوائز سيزار السينمائية الفرنسية في باريس الجمعة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس". (...)
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