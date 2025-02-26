بعد انفصاله... النجم ويل سميث يثير الجدل بتصرفاته "غير اللائقة" خلال حفل (فيديو)

يواجه النجم ويل سميث، البالغ من العمر 56 عاما، موجة من الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أدائه الحماسي مع المغنية الإسبانية إنديا مارتينيز في حفلPremio Lo Nuestro بنسخته الـ 37، الذي أقيم في منطقة ميامي الأميركية الأسبوع الفائت.

وخلال العرض، الذي وثقته مارتينيز (39 عامًا) في مقطع فيديو نشرته عبر إنستغرام، أدى الثنائي أغنيتهما"First Love" على المسرح وسط تفاعل لافت. إلا أن الأمور أخذت منحى جريئًا، حيث بدا سميث متقاربًا جدًا مع مارتينيز أثناء الأداء، ما أثار ضجة كبيرة.

وفي لحظة لافتة، حاول سميث الاقتراب منها وكأنه سيقبّلها، لكنها ابتعدت عنه. ومع ذلك، عادت بعد لحظات ولامست رأسه بلطف، ليبدو وكأنهما تبادلا قبلة دون حدوثها فعليًا.

وعلّقت مارتينيز على الفيديو بعبارة رومانسية: "أريد ذلك الشغف الأول، أريد تلك الأحضان الأولى، أريد تلك الدموع الحارة، أريد ذلك الحب الأول ".

لكن ردود الفعل لم تكن كلها إيجابية، إذ هاجم العديد من المتابعين سميث في التعليقات، معتبرين أن تصرفاته على المسرح "غير لائقة"، خاصة بعد الكشف عن انفصاله عن زوجته جادا بينكيت سميث في عام 2023.