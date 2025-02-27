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بعد غنائها "هو انت مين".. ماريتا الحلاني تتلقى رسالة من أنغام! (فيديو)
فنّ
2025-02-27 | 04:13
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بعد غنائها "هو انت مين".. ماريتا الحلاني تتلقى رسالة من أنغام! (فيديو)
نشرت الفنانة ماريتا الحلاني عبر حسابها على إنستغرام "cover" أغنية "هو انت مين" للفنانة أنغام، وأرفقتها بتعليق: "أحلى فنانة من جوا ومن برا"… بحبك!"، لترد عليها أنغام قائلة: "يا حبيبة قلبي.. بحبك يا أحلى البنات".
يُذكر أن ماريتا الحلاني من أشد المعجبين بصوت وفن الفنانة أنغام، وخاصة بألبومها الأخير "تيجي نسيب".
أما على الصعيد الفني، فقد كان آخر أعمال الحلاني أغنية "يا باشا" باللهجة المصرية، وهي تستعد في الفترة المقبلة لسلسلة من النشاطات الفنية.
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A post shared by MARITTA (@maritta)
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