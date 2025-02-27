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بأجواء مليئة بالفرح والرومانسية... السيلاوي يعقد قرانه ويفاجئ محبيه (صورة)
فنّ
2025-02-27 | 09:13
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بأجواء مليئة بالفرح والرومانسية... السيلاوي يعقد قرانه ويفاجئ محبيه (صورة)
عقد الفنان الأردني حسام السيلاوي قرانه اليوم الخميس على الشابة اللبنانية ساندرا حلبي بحضور العائلة والأصدقاء في إحدى المناطق الجبلية.
وبدت أجواء الفرح والسعادة واضحة على ملامح الثنائي، حيث تألق السيلاوي ببذلة بيضاء أنيقة واختارت ساندرا فستانًا مكشوف الكتفين باللون الأبيض اللامع.
وشاركت ساندرا مع متابعيها مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو وثقت من خلالها الأجواء عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام.
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