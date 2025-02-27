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كاتي بيري تشارك في رحلة فضائية قريبًا... هذا ما أعلنته "بلو أوريجين"

فنّ
2025-02-27 | 12:20
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كاتي بيري تشارك في رحلة فضائية قريبًا... هذا ما أعلنته &quot;بلو أوريجين&quot;
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كاتي بيري تشارك في رحلة فضائية قريبًا... هذا ما أعلنته "بلو أوريجين"

أعلنت شركة "بلو أوريجين" الأميركية للرحلات الفضائية أن المغنية العالمية كاتي بيري وخمس نساء أخريات سيسافرن قريبا إلى الفضاء، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وفي التفاصيل، أوضحت الشركة الأميركية أن موعد هذه الرحلة سيكون "في الربيع".

وسبق للشركة التي تسيّر رحلات سياحية فضائية منذ سنوات أن نقلت مشاهير آخرين، من بينهم وليام شاتنر الذي أدى دور الكابتن كيرك الشهير في سلسلة أفلام "ستار تريك".

وتنظّم الشركة هذه الرحلات بواسطة صاروخ "نيو شيبرد"، وتحمل عددا من الركاب لبضع دقائق إلى ما بعد الحدود النهائية لكوكب الأرض.

وفي كانون الثاني الفائت، أطلقت "بلو أوريجين" الرحلة الأولى لها إلى المدار بعد أكثر من 20 سنة على تأسيسها، عن طريق صاروخها الجديد "نيو غلين" الذي تشكّل عملية إطلاقه الأولى نقطة تحوّل للشركة ولقطاع الفضاء الخاص.

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