21 سنة مرقوا وكأنهم مبارح…
غيابك وجع وغصّة، بس حضنك باقي بقلبي، وبكل ذكرى عايشة فيي. واليوم، ولو من خلال الذكاء الاصطناعي، عشت اللحظة يلي بتمناها كل يوم… حضنك.
ياما خدني يا ناس من ايدي وارتحت فحضنه من الآه…♥️#elissa pic.twitter.com/YruFiIuWnR
— Elissa (@elissakh) February 27, 2025
21 سنة مرقوا وكأنهم مبارح…
غيابك وجع وغصّة، بس حضنك باقي بقلبي، وبكل ذكرى عايشة فيي. واليوم، ولو من خلال الذكاء الاصطناعي، عشت اللحظة يلي بتمناها كل يوم… حضنك.
ياما خدني يا ناس من ايدي وارتحت فحضنه من الآه…♥️#elissa pic.twitter.com/YruFiIuWnR