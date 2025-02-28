بالذكاء الإصطناعي... اليسا تستذكر والدها بطريقة مؤثرة: "غيابك وجع وغصّة" (فيديو)

أحيت النجمة اللبنانية اليسا ذكرى وفاة والدها الشاعر الراحل زكريا خوري في مقطع فيديو مؤثر نشرته عبر حسابها على إكس.



وظهرت اليسا في المقطع الذي استخدمت فيه تقنية الذكاء الإصطناعي، وهي تعانق والدها الراحل.



وكتبت اليسا: "21 مرقوا وكأنهم مبارح… غيابك وجع وغصّة، بس حضنك باقي بقلبي، وبكل ذكرى عايشة فيي. واليوم، ولو من خلال الذكاء الاصطناعي، عشت اللحظة يلي بتمناها كل يوم… حضنك. ياما خدني يا ناس من ايدي وارتحت فحضنه من الآه…".