بتصرفاته الغريبة ومظهره الهزيل... جاستن بيبر يثير الجدل مجدداً على مواقع التواصل! (فيديو)

أثار النجم العالمي جاستن بيبر الجدل مجدداً على مواقع التواصل بعد نشره مقطع فيديو ظهر فيه وهو يقوم بالتدخين بطريقة غريبة.



ويأتي هذا الظهور لبيبر بعدما أثار قلق جمهوره في الفترة الأخيرة بسبب حالته الصحية المتدهورة ومظهره الهزيل.



وفي التفاصيل، ظهر بيبر في المقطع الذي نشره عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام وهو يقوم بالتدخين، قبل أن يغمض عينيه ويبتسم ابتسامة عريضة لفترة طويلة من الوقت.



واعتبر بعض روّاد مواقع التواصل أن المقطع الذي نشره بيبر هو "بمثابة رد على النقّاد الذين زعموا أنه يتصرف بشكل غريب".