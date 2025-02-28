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"التقيت بالشحرورة وصارت تقلدني"... شخصية عدنان تعود عبر Ramadan Talk على شاشة الـLBCI (فيديو)

فنّ
2025-02-28 | 10:20
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&quot;التقيت بالشحرورة وصارت تقلدني&quot;... شخصية عدنان تعود عبر Ramadan Talk على شاشة الـLBCI (فيديو)
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"التقيت بالشحرورة وصارت تقلدني"... شخصية عدنان تعود عبر Ramadan Talk على شاشة الـLBCI (فيديو)

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يطل الممثل سعد حمدان يوميا ضمن برنامج "Ramadan Talk" عبر شاشة الـLBCI.

وفي التفاصيل، أعاد سعد حمدان إحياء شخصية "عدنان" التي اشتهرت في مسلسل "غنوجة بيا" ورسخت في عقول المشاهدين، وأطل بالعباءة التقليدية.

وقال سعد حمدان "من هون بلشت وكانت الـLBCI شاطحة"، وأضاف "بعد ما قدّمت هالدور بقيت 3 سنين بالبيت قال شو كوميدي! إيه شو ذنبي أنا؟".

وتحدث سعد حمدان عن لقائه بالشحرورة الصباح كاشفًا أن الراحلة هي من قامت بتقليد شخصية "عدنان" حينها، مضيفًا "لما كنت عم بستلم الموريكس دور بالـ2007، الكاميرا مان ذكي لقطلها الصورة هي وعم تزقف وتضحك".
 

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