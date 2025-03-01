مع اقتراب موعد حفل الأوسكار... "إميليا بيريز" يحصد أبرز جوائز سيزار للسينما الفرنسية

فاز الفرنسي جاك أوديار الجمعة بسبع جوائز سيزار، التي تُعتبر من أهم تكريمات السينما في فرنسا، عن فيلمه الاستعراضي "إميليا بيريز"، بما يشمل جائزتي أفضل فيلم وأفضل إخراج، وذلك قبل يومين من حفلة الأوسكار التي يشارك فيها رغم الجدل القائم بشأن بطلته كارلا صوفيا غاسكون.



وتحمل هذه الجوائز طعم الانتقام لفيلم استعراضي جرى تصويره بأسلوب أعمال الأوبرا، باللغة الإسبانية، مع النجمتين العالميتين زوي سالدانا وسيلينا غوميز، بالإضافة إلى بطلة العمل الممثلة الإسبانية المتحولة جنسيا كارلا صوفيا غاسكون التي تؤدي الدور الرئيسي في قصة الفيلم المتمحورة حول التحول الجنسي لتاجر مخدرات مكسيكي.



وحظي الفيلم بإشادة في مهرجان كان السينمائي، حيث حصلت ممثلاته على جائزة جماعية لأفضل أداء تمثيلي نسائي، كما حصد الفيلم 13 ترشيحا لجوائز الأوسكار، وهو رقم قياسي بالنسبة لإنتاج غير ناطق باللغة الإنكليزية ولكنه تعرض لضربة قوية مع تغريدات قديمة عنصرية ومعادية للإسلام كانت قد نشرتها كارلا صوفيا غاسكون قبل سنوات.



ورُشحت كارلا صوفيا غاسكون، التي نأى جاك أوديار بنفسه عنها في نهاية المطاف، لجائزة سيزار لأفضل ممثلة، مثل زوي سالدانيا، وكانت حاضرة إلى جانبها في مسرح الأوليمبيا الباريسي الشهير حيث أقيمت حفلة سيزار.



وشكر جاك أوديار أبطال عمله قائلا "لقد أحببت العمل معكم، أحبكم" وبات المخرج الفرنسي من أكثر السينمائيين حصدا لجوائز سيزار في تاريخ الحدث، بعد حصوله على جوائز عن أفلام "De rouille et d'os" و"Les frères Sisters" و"Un prophète" و"De battre mon coeur s'est arrêté".

وقد فاز كامي وكليمان دوكول بجائزة عن الموسيقى التصويرية للفيلم، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس". (...)