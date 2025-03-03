حفل توزيع جوائز الأوسكار 2025...إليكم القائمة الكاملة للفائزين!

تصدّر فيلم "أنورا" قائمة الفائزين بجوائز الأوسكار الأحد، إذ حصد خمس مكافآت بما في ذلك الفئات الرئيسية لأفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثلة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وفي ما يأتي قائمة بالفائزين في الفئات الرئيسية لجوائز الأوسكار التي أُقيمت دورتها الـ97 الأحد في لوس أنجلوس:

- أفضل فيلم -



"أنورا"

- أفضل مخرج -

شون بيكر عن فيلم "أنورا"

- أفضل ممثل -



أدريان برودي عن فيلم "ذي بروتاليست"

- أفضل ممثلة -



مايكي ماديسون عن فيلم "أنورا"

- أفضل ممثل في دور ثانوي -



كيران كالكن عن فيلم "إيه ريل باين"

- أفضل ممثلة في دور ثانوي -



زوي سالدانيا عن فيلم "إميليا بيريز"

- أفضل فيلم دولي -



"آيم ستيل هير"

- أفضل فيلم رسوم متحركة -



"فلو"

- أفضل فيلم وثائقي -



"نو آذر لاند"

- أفضل سيناريو أصلي -



شون بيكر عن "أنورا"

- أفضل سيناريو مقتبس -



بيتر ستروغان عن "كونكلايف"