لهذا السبب... شاكيرا ترجئ حفلها في تشيلي

أرجأت النجمة الكولومبية شاكيرا مجددا حفلة ضمن جولتها الحالية كان مقررا أن تحييها الأحد في الاستاد الوطني في العاصمة التشيلية سانتياغو، بسبب مشكلات فنية، على ما أعلن منتجو الحدث الموسيقي.



وقالت شركة "فينيكس" في بيان نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي "للأسف، خلال التحضير للحفلة المقررة اليوم، واجهنا مشكلات فنية خارجة عن إرادة المغنية (...)، فالأرضية التي كان من المقرر تركيب المسرح عليها مائلة".



وأشارت شاكيرا إلى أنّ تاريخا جديدا للحفلة سيُحدد وسيُعلَن خلال الساعات المقبلة.



وكتبت شاكيرا عبر منصة "اكس" أن الجولة الحالية "هي الأكبر في مسيرتي، مع مسرح يزن 62 طنا"، لكن الأرضية "غير ثابتة لضمان سلامة فرقتي والراقصين والمعجبين وسلامتي أيضا" وأضافت "لكم أن تتخيلوا كم يؤلمني كمغنية وبعد كل الجهد للمجيء إلى هذا البلد (...) إعادة تحديد تاريخ لحفلتي في تشيلي".



ولم يُحدَّد بعد ما إذا كانت حفلة أخرى لشاكيرا مرتقبة اليوم الاثنين ستُقام في المكان نفسه في العاصمة التشيلية، أم لا، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وكانت المغنية البالغة من العمر 48 عاما قد أرجأت حفلة موسيقية في كولومبيا بسبب مشكلات في سقف المسرح.



وفي البيرو، أرجأت شاكيرا أيضا حفلة بسبب نقلها إلى المستشفى بعد معاناتها آلاما في البطن.



وكانت المغنية الكولومبية قد استهلت من ريو دي جانيرو في 11 شباط الجاري أول جولة عالمية منذ سبع سنوات، وذلك بهدف الترويج لألبومها الجديد "Las mujeres ya no lloran" الذي نال أخيرا جائزة غرامي لأفضل ألبوم لموسيقى البوب اللاتينية.



وستواصل شاكيرا بعد تشيلي جولتها في الأرجنتين والمكسيك وجمهورية الدومينيكان والولايات المتحدة.