الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تزامناً مع الأوسكار... تباطؤ غير مسبوق في شباك تذاكر أميركا الشمالية

فنّ
2025-03-03 | 09:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تزامناً مع الأوسكار... تباطؤ غير مسبوق في شباك تذاكر أميركا الشمالية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تزامناً مع الأوسكار... تباطؤ غير مسبوق في شباك تذاكر أميركا الشمالية

واصل فيلم "كابتن أميركا: برايف نيو وورلد" تصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية أسبوع توزيع جوائز الأوسكار والتي وُصفت بالأكثر تباطؤا منذ سنوات.

وفي ظل عدم طرح أعمال جديدة مهمة للتنافس معه، حقق فيلم "كابتن أميركا" نحو 15 مليون دولار بين الجمعة والأحد، أي ما يزيد قليلا عن نصف إيراداته في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، بحسب تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وذكرت مجلة "ذي هوليوود ريبورتر" أنّ الأداء الضعيف في عطلة نهاية الأسبوع يعكس خيبة أمل أظهرها "كابتن أميركا" ذو الميزانية الكبيرة وحقيقة أن كل الأفلام المرشحة للأوسكار تقريبا باتت متاحة عبر منصات البث التدفقي أو انتهى عرضها في دور السينما.

وفي أول أسبوع على طرحه، حلّ فيلم "لاست بريث" في المرتبة الثانية محققا 7,8 ملايين دولار. ويؤدي وودي هارلسون وسيمو ليو وفين كول أدوار البطولة في هذا الفيلم الذي يدور حول غواصين يسعون لإنقاذ زميل لهم عالق في أعماق المحيط.

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم الرعب الكوميدي "ذي مانكي" من إنتاج "نيون ستوديو" محققا 6,4 ملايين دولار. ويشارك في هذا العمل الذي يستند إلى إحدى قصص ستيفن كينغ كل من تيو جيمس وروهان كامبل وإيليا وود.

وتراجع إلى المرتبة الرابعة فيلم "بادينغتون إن بيرو" مع عائدات بـ4,5 ملايين دولار. ويكون الدب البيروفي الشهير ذو المعطف الأزرق والقبعة الحمراء في مغامراته الجديدة لاجئا في لندن، ويعود لتمضية عطلة في بلده الأم.

وحل خامسا في الترتيب فيلم الرسوم المتحركة "دوغ مان" الذي أنتجته شركتا "دريمووركس" و"يونيفرسال"، محققا 4,2 ملايين دولار.

وفي ما يأتي بقية الأفلام في طليعة الترتيب:

6- "موفاسا ذي لاين كينغ" (1,9 مليون دولار).

7- "ني دجا 2" (1,8 مليون دولار).

8- "هارت آيز" (1,3 مليون دولار).

9- "ذي انبريكيبل بوي" (1,2 مليون دولار).

10- "ريف راف" (930 ألف دولار).

المصدر: فرانس برس

آخر الأخبار

فنّ

الأوسكار...

تباطؤ

مسبوق

تذاكر

أميركا

الشمالية

LBCI التالي
حفل توزيع جوائز الأوسكار 2025...إليكم القائمة الكاملة للفائزين!
منافسة محتدمة على جوائز الأوسكار بين "أنورا" و"كونكلايف"... و"إميليا بيريز" في وضع صعب!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-01-13

فيلم "دان اوف ثيفز 2: بانتيرا" يتصدر ترتيب شباك التذاكر في أميركا الشمالية

LBCI
فنّ
2025-02-17

"كابتن أميركا" يسحق منافسيه في ترتيب شباك التذاكر في الولايات المتحدة وكندا

LBCI
فنّ
2025-01-27

فيلم جديد للنجم ميل غيبسون يتصدر شباك التذاكر في أميركا (فيديو)

LBCI
فنّ
2025-01-20

فيلم "موفاسا" يتصدر شباك التذاكر في أميركا مجدداً (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
11:24

"عملت حالي بحالي وما حدا دعمني"... الأمير الصغير في Ramadan Talk: أعمال ناجحة ونجومية خالدة! (فيديو)

LBCI
فنّ
10:06

دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد ابنة شقيقتها: "يا أميرتي" (صورة)

LBCI
فنّ
05:53

لهذا السبب... شاكيرا ترجئ حفلها في تشيلي

LBCI
فنّ
04:26

فيلم "أنورا" يحصد أبرز جوائز الأوسكار... ماذا عن حصة "إميليا بيريز"؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

لبنان يعود إلى الرياض

LBCI
أخبار لبنان
12:05

السفير البابوي لدى الامارات يحي قداس اثنين الرماد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

‎إسرائيل تحاول تأكيد سيطرتها على الجبهات... وتقارير عن تمكنها من قتل 174 قياديًا في حزب الله

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:09

مقدمة النشرة المسائية 3-3-2025

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

أبوظبي 2027: أول حكومة تدار بالذكاء الاصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

IAA Lebanon Hall of Fame تحتفي بالمبدعين في عالم الإعلانات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

فعاليات معرض ليالي زمان... هذا المشهد من هناك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

فيلم no other land... إضاءة على معاناة أهالي الضفة الغربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

اليكم أسباب إقالة وزير الاقتصاد الايرانيّ عبد الناصر همتي واستقالة محمد جواد ظريف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

الضاحية في شهر رمضان... حزينة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

‎إسرائيل تحاول تأكيد سيطرتها على الجبهات... وتقارير عن تمكنها من قتل 174 قياديًا في حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

رفض درزيّ لبنانيّ لفصل الطائفة عن محيطها العربيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

لبنان يعود إلى الرياض

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:49

بعد الاستقرار..منخفض جوي معتاد الفعالية في طريقه الينا

LBCI
أخبار لبنان
06:59

قرار لوزيرة التربية باقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات في 10 آذار لمناسبة عيد المعلم

LBCI
أمن وقضاء
05:39

مفرزة سير الجديدة تضبط 7 سيارات على أوتوستراد ضبية يقوم سائقوها بمناورات متهورة مهددين السلامة العامة

LBCI
خبر عاجل
04:42

الرئيس عون إلى الرياض...

LBCI
صحف اليوم
00:59

على ماذا وافق لبنان وماذا تقول البنود صراحة؟ (الاخبار)

LBCI
أخبار لبنان
03:38

وزيرة التربية جددت توزيع أرقام المراجعات والشكاوى

LBCI
صحف اليوم
01:06

الأنظار نحو الرياض... وهذا ما كشفته "مصادر مواكبة للزيارة الرئاسية" (الجمهورية)

LBCI
أخبار دولية
16:13

زيلينسكي: بوسعي إنقاذ علاقتي بترامب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More