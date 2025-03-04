الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أدريان برودي يحطم الرقم القياسي لأطول كلمة في الأوسكار

فنّ
2025-03-04 | 05:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أدريان برودي يحطم الرقم القياسي لأطول كلمة في الأوسكار
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
أدريان برودي يحطم الرقم القياسي لأطول كلمة في الأوسكار

ألقى أدريان برودي خلال تسلّمه أوسكار أفضل ممثل الأحد الماضي أطول كلمة في تاريخ حفلات توزيع جوائز الأوسكار، محطما رقما قياسيا يعود إلى 80 عاما.

ووعد نجم "ذي بروتاليست" مرات عدة بأن تكون كلمته مختصرة، لكنه أمضى خمس دقائق و40 ثانية على المسرح. ويزيد هذا الوقت عشر مرات عن الرقم القياسي لأطول كلمة تُلقى في الأوسكار والذي يعود إلى الممثلة البريطانية غرير غارسون في كلمتها عام 1943.

وبسبب كلمة غارسون، قررت أكاديمية الأوسكار تحديد وقت معيّن لكلمات الفائزين، واعتماد الموسيقى لدعوتهم إلى مغادرة المسرح.

لكن الممثل الذي سبق أن نال أوسكار أفضل ممثل عام 2003 عن دوره في فيلم "ذي بيانيست"، قاطع الأوركسترا فجأة الأحد، وقال "من فضلكم أوقفوا الموسيقى، سبق أن فعلتُ ذلك".

وأضاف "هذه ليست محاولتي الأولى، لكنني سأختصر كلمتي"، قبل أن يواصل الحديث لـ90 ثانية.

وتشابهت كلمته بذلك مع فيلم "ذي بروتاليست" الممتد على ثلاث ساعات و30 دقيقة.

ويؤدي الممثل في هذا العمل دور مهندس معماري مجري ناج من الهولوكوست، يحاول إعادة بناء حياته في الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية.

وشكر أدريان برودي في كلمته أكثر من عشرة أشخاص، بينهم المخرج برايدي كوربت والممثلَين غي بيرس وفيليسيتي جونز، ووالديه وشريكة حياته جورجينا تشابمان.

وأنهى الممثل البالغ 51 عاما كلمته بإعطائها طابعا سياسيا، متناولا سياسات الرئيس العائد إلى البيت الأبيض أخيرا دونالد ترامب.

وقال "إذا كان بإمكان الماضي أن يعلمنا أي شيء، فهو تذكيرنا بعدم السماح للكراهية بأن تسود من دون ضوابط"، داعيا إلى "عالم أكثر صحة وسعادة وشمولا".

وقد امتدت حفلة الاوسكار التي تولى تقديمها للمرة الأولى كونان أوبراين لنحو أربع ساعات، مما أثار آراء متباينة. فقد اعتبرت مجلة "فرايتي" أنّ الفكاهي نجح بهذه المهمة الاولى له، بينما رأت مجلة "هوليوود ريبورتر" أنّ العرض كان "غير متكافئ".

وانخفض عدد مشاهدي الحدث عبر التلفزيون بشكل محدود مقارنة بالعام الفائت، إذ بلغ 18,1 مليون مشاهد أميركي بحسب شبكة "ايه بي سي"، مقارنة بـ19,5 مليون مشاهد عام 2024.

وخلال جائحة كوفيد-19، انخفض عدد المشاهدين إلى 10,4 مليون، بينما كان يشاهد حفلة توزيع جوائز الأوسكار أكثر من 40 مليون شخص قبل نحو عشر سنوات.

المصدر: فرانس برس

آخر الأخبار

فنّ

برودي

الرقم

القياسي

لأطول

الأوسكار

LBCI التالي
بعد دخول محمد حماقي المستشفى بشكل مفاجئ... إليكم وضعه الصحي
تعرض لوعكة صحية مفاجئة... فنان مصري شهير في المستشفى! (صورة)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-01-25

ألماني يحطم الرقم القياسي لأطول مدة يمضيها شخص تحت الماء

LBCI
رياضة
2025-02-09

لقاء ميلروز: الأميركي فيشر يحطّم الرقم القياسي لسباق 3000 م داخل قاعة

LBCI
رياضة
2025-01-04

ليبرون جيمس يحطم رقما قياسيا لمايكل جوردان بدوري السلة الأميركي

LBCI
منوعات
2025-02-23

أكبر طبق "فوندو" للجبن المذاب في العالم... هذه الدولة حطمت الرقم القياسي! (صورة)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
10:00

9 من جوائز الأوسكار تحصدها أفلام كانت مدرجة في مهرجان كان

LBCI
فنّ
08:00

بعد فوز فيلم "فلو"... اللاتفيون يحتفلون بأول جائزة أوسكار ينالها وطنهم

LBCI
فنّ
07:19

بعد 60 عاماً من الزواج... الموت يغيّب زوج المغنية الأميركية دوللي بارتون

LBCI
فنّ
07:12

بعد دخول محمد حماقي المستشفى بشكل مفاجئ... إليكم وضعه الصحي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:17

عباس والشرع يلتقيان في القاهرة على هامش القمة العربية غير العادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-02

أول افطار رمضاني على أنقاض المنازل في رفح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-02

اسرائيل تتباكى على الدروز في سوريا... وعين أطماعها من الجولان الى الفرات

LBCI
حال الطقس
2025-02-19

الجليد يكسو الجبال اللبنانية مطلع الأسبوع... هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:59

زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة إلى سلام حقيقي

LBCI
أخبار دولية
06:35

فون دير لايين تكشف عن خطة لإعادة تسليح أوروبا ستسمح بحشد 800 مليار يورو تقريبًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:24

تفاصيل مضمون زيارة عون للرياض والقاهرة...

LBCI
أخبار دولية
05:28

إسرائيل: نريد إتفاقًا بشأن تحرير الرهائن لتمديد وقف النار في غزة

LBCI
أخبار دولية
01:24

فانس: منح أميركا ميزة إقتصادية في أوكرانيا يشكل ضمانة أمنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

أبوظبي 2027: أول حكومة تدار بالذكاء الاصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

IAA Lebanon Hall of Fame تحتفي بالمبدعين في عالم الإعلانات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

فعاليات معرض ليالي زمان... هذا المشهد من هناك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

فيلم no other land... إضاءة على معاناة أهالي الضفة الغربية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
15:44

بن سلمان يستقبل الرئيس عون (صور)

LBCI
حال الطقس
01:05

إستقرار يليه منخفض جوي معتاد... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
16:56

محادثات موسعة وخلوة بين الرئيس عون وولي العهد السعودي (فيديو)

LBCI
اقتصاد
02:10

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
06:33

وزير الداخلية من مجلس النواب: المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في ٤ أيار والاستحقاق سيجري على ٤ مراحل

LBCI
أمن وقضاء
08:05

شعبة المعلومات توقف شخصَين بجرم محاولة خطف طفلَين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

‎إسرائيل تحاول تأكيد سيطرتها على الجبهات... وتقارير عن تمكنها من قتل 174 قياديًا في حزب الله

LBCI
خبر عاجل
06:13

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل قتلت شخصية محورية في قوة الرضوان في جنوب لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More