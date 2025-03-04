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بعد دخول محمد حماقي المستشفى بشكل مفاجئ... إليكم وضعه الصحي
فنّ
2025-03-04 | 07:12
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بعد دخول محمد حماقي المستشفى بشكل مفاجئ... إليكم وضعه الصحي
بعد دخول الفنان المصري محمد حماقي المستشفى منذ أيام، إثر وعكة صحية مفاجئة، كشف المنتج حمدي بدر، تطورات حالة المطرب الصحية.
وأكد حمدي بدر، في حديث لموقع "
القاهرة 24
"، أن "حالة محمد حماقي الصحية تحسنت، وأنه خرج الإثنين من أحد مستشفيات القاهرة، بعدما أمضى فيه يومين".
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