بعد 60 عاماً من الزواج... الموت يغيّب زوج المغنية الأميركية دوللي بارتون

توفي كارل دين، زوج نجمة موسيقى الكانتري الأميركية دوللي بارتون، يوم الاثنين عن عمر يناهز 82 عاماً، وذلك بعد نحو 60 عاماً من الزواج على الرغم من بقاء شؤونهما الزوجية في منأى عن الأضواء رغم شهرة المغنية الأميركية.



ونشرت المغنية وكاتبة الأغنيات تعليقا على شبكات التواصل الاجتماعي جاء فيه: "لقد أمضينا أنا وكارل سنوات رائعة عدة معا. ما مِن كلمات يمكنها أن تعبّر عن الحب الذي عشناه أكثر من 60 عاما".



والتقت دوللي بارتون التي كانت في الثامنة عشرة كارل دين الذي كان في الحادية والعشرين عام 1964، خارج مغسلة ويشي ووشي في ناشفيل بولاية تينيسي، في اليوم الذي انتقلت فيه إلى عاصمة موسيقى الكانتري.



وقالت مغنية "جولين" التي تميزت بأناقتها وتسريحات شعرها "لقد فوجئت وسعدت في الوقت نفسه لأنه كان ينظر إلى وجهي أثناء التحدث معي (وهو أمر نادر بالنسبة لي)".



وأضافت "بدا مهتما حقا بمعرفة من أنا وماذا أفعل".



وتزوج الشابان بعد عامين، في أيار 1966، في حفل اقتصر الحضور فيه على والدة كارل دين والقس وزوجته.



وطوال 58 عاما من زواجهما لم يُرزق خلالها الزوجان أولادا، بقي كارل دين دائما في منأى عن الظهور الإعلامي.



وكان الرجل المتحدر من ناشفيل يعمل في مجال رصف الأسفلت بينما كانت زوجته تحقق نجاحا كبيرا في مسيرتها الموسيقية، مما أكسبها لقب "ملكة موسيقى الكانتري".



وقالت بارتون لمجلة "بيبول": "نحن نحب الخروج في عربتنا السكنية المتنقلة ونحرص على إبقاء الأمر بسيطا". واضافت "أنا أحب المطالعة، وأحب الطبخ، وأحب أن أكون مع زوجي".



ووُلِد كارل دين عام 1942 لأب يُدعى إدغار "إد" هنري دين وأم تُدعى فرجينيا "جيني" بيتس، كانت دوللي بارتون تُناديها بمودة "ماما دين" وتعتبرها أفضل صديقة لها، وفقا لموقع المغنية على الإنترنت.



المصدر: فرانس برس