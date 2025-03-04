9 من جوائز الأوسكار تحصدها أفلام كانت مدرجة في مهرجان كان

أعرب منظّمو مهرجان كان السينمائي الاثنين عن اعتزازهم بأن 9 من جوائز الأوسكار فازت بها أفلام كانت مدرجة في أيار الماضي ضمن برنامج المهرجان وعُرضت خلاله، وهو "رقم قياسي جديد" لأكبر مهرجان سينمائي في العالم.



وفي التفاصيل، فقد نال الفيلم الأميركي "أنورا" الفائز بالسعفة الذهبية جائزة الأوسكار لأفضل فيلم، كذلك فاز شون بيكر بجائزة أفضل مخرج، فيما حصلت مايكي ماديسون على جائزة أفضل ممثلة.



وأشار المهرجان إلى أنها "المرة الثالثة التي يفوز فيها حائز السعفة الذهبية بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم، بعد "مارتي" لديلبرت مان و"باراسايت" للمخرج بونغ جون هو"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وكان المنافس الرئيسي لفيلم "أنورا" هو "ذي بروتاليست" الذي نافس على جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية، لكن الفيلم الذي أخرجه برايدي كوربت فاز مع ذلك بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل لأدريان برودي.



وفي المجمل، فازت أفلام كان بتسع جوائز أوسكار، مقابل ثلاثة العام الفائت، وجائزة واحدة فقط في عامي 2023 و2022، وثلاثة عام 2021، وسبعة عام 2020، وجائزة واحدة فحسب عام 2019.



وفي السنوات الأخيرة، سعى مهرجان البندقية السينمائي الذي يقام في أيلول قبل موسم الجوائز الهوليوودي، أن يكرّس نفسه منصةً للانطلاق نحو جوائز الأوسكار، وهو ما تحقق نوعا ما لأفلام على غرار "لا لا لاند"، "ذي شايب أوف ووتر"، "روما"، "نومادلاند"، لكنه لم ينجح في الإطاحة بهيمنة كان.