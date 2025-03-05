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بعد إلغاء مواعيد جولته العالمية... جاستن تيمبرليك يصدم جمهوره بقرار مفاجئ!

فنّ
2025-03-05 | 09:37
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بعد إلغاء مواعيد جولته العالمية... جاستن تيمبرليك يصدم جمهوره بقرار مفاجئ!
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بعد إلغاء مواعيد جولته العالمية... جاستن تيمبرليك يصدم جمهوره بقرار مفاجئ!

يحاول النجم جاستن تيمبرليك إجراء تغييرات على مسيرته المهنية المتعثرة، في محاولة منه لاستعادة جمهوره بعد إلغاء مواعيد جولته العالمية مؤخراً.

وفي التفاصيل، يعتقد تيمبرليك أنه بحاجة إلى العودة مجدداً إلى فرقة NSYNC بدلاً من إصدار الأغاني المنفردة، للحفاظ على مسيرته المهنية وإصلاح صورة "الفتى الذهبي" (Golden Boy) التي لطالما اشتهر بها.

وتعرض تيمبرليك لموجة انتقادات كبيرة من معجبيه بعد إلغاء حفله الأخير في 27 شباط الماضي لظروف صحية، بالإضافة إلى أدائه لعدد كبير من الأغاني الجديدة بدلاً من تلك المفضلة لدى جمهوره.

وقال مصدر مقرب من النجم الشهير إنه "يتفهم سبب استياء الجمهور منه بعد إلغاء بعض عروضه أو خيبة أملهم خلال حفلاته".

وبحسب المصدر، يبدو تيمبرليك "يائساً" لإبقاء معجبيه الساخطين سعداء، بالتزامن مع اقتراب موعد صدور فيلم عن سيرة حياة المغنية بريتني سبيرز، والذي سيكشف تفاصيل جديدة حول ماضيه المثير للجدل مع أميرة البوب".

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