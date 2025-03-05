ليدي غاغا تتصدر العناوين في أحدث ظهور لها مع خطيبها! (صور)

شوهدت النجمة العالمية ليدي غاغا برفقة خطيبها مايكل بولانسكي، أثناء خروجهما لتناول العشاء في نيويورك يوم الثلاثاء، قبل صدور ألبومها الجديد يوم الجمعة المقبل.



وظهرت غاغا في الصور التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل، بمعطف من الجلد وبنطال ضيّق باللون الأسود.



وارتدت غاغا أيضاً نظارات شمسية بتصميم غريب بالإضافة إلى حذاء شتوي ضخم باللون الأسود.



بدوره، اعتمد خطيبها أيضاً إطلالة سوداء بالكامل حيث ارتدى قميصاً بأكمام طويلة وبنطال باللون الأسود بالإضافة إلى حذاء رياضي باللون الأسود أيضاً.