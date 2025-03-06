بين الدوبلاج والتمثيل.... الممثل القدير جهاد الأطرش يتحدث عن مسيرته للـLBCI (فيديو)

حل الممثل القدير جهاد الأطرش ضيفا ضمن برنامج Ramadan Talk عبر شاشة الـLBCI.



وفي التفاصيل، قال جهاد الأطرش إن المدرسة اكتشفت أولا خامة صوته الفريدة من خلال الأعمال والنشاطات الفنية التي كان التلاميذ يقومون بها سنويا.



وتحدّث جهاد الأطرش عن تأثره بكافة الأعمال التي شارك فيها والأصوات التي أتقنها بما في ذلك الأعمال الكارتونية كـ"غرندايزر".



وبين الدوبلاج والتمثيل، عبّر جهاد الأطرش عن شغفه في كلا المجالين ولكن صعوبة الدوبلاج تكمن في اعتماده على الصوت فقط لإيصال الرسالة.



ووجّه جهاد الأطرش تحية إلى كافة العاملين في الجامعة اللبنانية بكافة فروعها وخصوصا كلية الفنون الجميلة، معتبرًا أن اللغة العربية "صعبة وقد تكون من أصعب اللغات".



وفي ختام المقابلة، أشاد جهاد الأطرش بالإعلامي ماريو عبود قائلا: "من أعز الاصدقاء شغفه كان يلفتني دايما بتابعه وبحب شخصيته".