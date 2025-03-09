بعد الحرائق المدمرة... انطلاق مهرجان "ديزيرت اكس" للفن المعاصر في صحراء كاليفورنيا (صور)

افتتح مهرجان "ديزيرت اكس" Desert X للفن المعاصر، المعروف بأعماله الخارجية العملاقة يوم السبت في صحراء كاليفورنيا في الولايات المتحدة، ومنها مرايا معدنية وكتل رخامية وكوخ طيني مصنوع باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.



في العام الماضي، تجمع 600 ألف شخص لهذه المناسبة في وادي كوتشيلا، على بعد 150 كيلومترا شرق لوس أنجلوس.



في هذه الدورة التي تقام حتى 11 أيار، تعرض الفنانة الفرنسية الأميركية سارة ميوهاس عملا يتألف من مرايا معدنية منحنية قليلا لتعكس ضوء الشمس على جدار من الجص يبلغ ارتفاعه أكثر من 100 متر، لإبراز عبارة "الحقيقة تصل من خلال الأشعة المائلة".



وتقول الفنانة لوكالة فرانس برس إن "الحقيقة مفهوم مهم في العالم راهنا"، مضيفة "أحاول أن أصنع فنّا لا يخدع الناس".



على بعد حوالى عشرة كيلومترات، وضع الفنان المكسيكي خوسيه دافيلا كتلا هائلة من الرخام تزن 16 طنا مستخرجة من محجر في صحراء تشيهواهوان، في بلده الأصلي.



ويعيد العمل إلى الأذهان معالم أثرية صخرية مثل ستونهنج في المملكة المتحدة، ويحمل عنوان "التواجد معا".



يأتي ذلك في سياق توتر تشهده العلاقات بين الولايات المتحدة والمكسيك منذ فوز دونالد ترامب، لا سيما مع فرض الرئيس الجمهوري رسوما جمركية.



وقال خوسيه دافيلا "تذكرنا مثل هذه الصخور بأن بعض الأشياء موجودة لتبقى بينما المضايقات تمر في النهاية".



ومن بين الأعمال الأخرى "أدوبه اوازيس" لرونالد رايل الذي استخدم ذراعا آلية ضخمة لطباعة أكواخ مصنوعة من الطين والقش بشكل ثلاثي الأبعاد، على الطراز التقليدي لجنوب غرب الولايات المتحدة.



بالنسبة إليه، ينبغي إعادة استخدام هذه المواد القديمة والمقاومة للهب بعد الحرائق الأخيرة في لوس أنجلوس.



وقال "إنها أقدم مادة بناء استخدمتها البشرية".



وأضاف أن الحرائق الأخيرة "طالت المباني المصنوعة خصوصا من البلاستيك والمواد السامة. ولا يزال سكان لوس أنجلوس غير قادرين على شرب المياه الجارية".