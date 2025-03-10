بعد قضاء فترة عقوبته... سعد الصغير يغادر السجن!

خرج المغني الشعبي المصري سعد الصغير من السجن بعدما أنهى فترة عقوبته، وذلك بعد ادانته بحيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة الدولي.



وفي التفاصيل، قررت محكمة الاستئناف في القاهرة قبول طلب الاستئناف المقدم من محامي المغني الشهير وسجنه 6 أشهر فقط بدلاً من 3 سنوات.



وكانت سلطات الجمارك في مطار القاهرة الدولي قد ألقت القبض على سعد الصغير فور وصوله لحيازته 9 عبوات تحتوي على مادة الماريجوانا داخل سجائر إلكترونية.

