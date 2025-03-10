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"ميكي 17" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

فنّ
2025-03-10 | 06:11
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&quot;ميكي 17&quot; يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
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"ميكي 17" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

استطاع فيلم "ميكي 17" (Mickey 17) للمخرج الكوري الجنوبي بونغ جون هو الذي نال جائزة أفضل فيلم عام 2020 في الأوسكار عن "باراسايت"، تصدر ترتيب إيرادات شباك التذاكر في دور السينما الأميركية الشمالية، وذلك بحسب تقديرات نشرتها  شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة يوم الأحد.

ففي أول عطلة نهاية أسبوع بعد انطلاق عروض "ميكي 17" في كندا والولايات المتحدة، وبعد أسبوع من خروج فيلم "أنورا" رابحا في سباق جوائز الأوسكار، حقق فيلم الكوميديا والخيال العلمي "ميكي 17" إيرادات بلغت 19,1 مليون دولار، بحسب شركة "إكزيبيتر ريليشنز".

ولكنّ إيرادات عروض الأيام الأولى هذه ليست كافية بعد لتعويض تكلفة إنتاج الفيلم التي بلغت 118 مليون دولار، بحسب الصحافة المتخصصة.

ويتمحور فيلم "ميكي 17" الذي يؤدي دور البطولة فيه الممثل البريطاني روبرت باتينسون، حول متطوّع شاب يشارك في برنامج استنساخ مستقبلي.

وسبق للمخرج بونغ جون هو أن حصل عن تحفته السينمائية "باراسايت" على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي، وأصبح في 2020 أول فيلم غير ناطق بالإنكليزية يفوز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم، ما أثار غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

واحتل فيلم "كابتن أميركا: برايف نيو وورلد" المركز الثاني في ترتيب شباك التذاكر، محققا إيرادات بلغت 8,5 ملايين دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما رفع إجمالي مداخيله إلى 176,6 مليون دولار في أربعة أسابيع.

وتراجع فيلم التشويق "لاست بريث" Last Breath من بطولة وودي هارلسون إلى المركز الثالث بإيرادات بلغت 4,2 ملايين دولار في نهاية هذا الأسبوع.

وكانت المرتبة الرابعة من نصيب فيلم الرعب "ذي مانكي" بإيرادات بلغت 3,9 ملايين دولار، فيما حلّ خامسا الفيلم الكوميدي العائلي "بادينغتون إن بيرو"، إذ بلغت إيراداته 3,85 ملايين دولار.

وفي ما يأتي بقية الأفلام في طليعة الترتيب:

6- "دوغ مان" (3,5 ملايين دولار).

7- "أنورا" (1,9 مليون دولار).

8- "موفاسا ذي لاين كينغ" (1,7 مليون دولار).

9- "رول بريكرز" (1,6 مليون دولار).

10- "إن ذي لوست لاندز" (مليون دولار).
 
المصدر: فرانس برس

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