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هكذا عايدت نور عريضة هيفاء وهبي بمناسبة عيد ميلادها
فنّ
2025-03-10 | 10:51
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هكذا عايدت نور عريضة هيفاء وهبي بمناسبة عيد ميلادها
عايدت عارضة الأزياء اللبنانية - العالمية وأيقونة الموضة نور عريضة الفنانة هيفاء وهبي بمناسبة عيد ميلادها.
ونشرت نور عريضة صورة جمعتها بهيفاء وهبي عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على انستغرام.
وكتبت نور عريضة على الصورة: "عيد ميلاد سعيد لهذه الروح الجميلة".
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