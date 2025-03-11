الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لو ما التقينا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الأوركسترا الفلهارمونية تحيي الذكرى الـ 150 لولادة عبقري الموسيقى موريس رافيل

فنّ
2025-03-11 | 06:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الأوركسترا الفلهارمونية تحيي الذكرى الـ 150 لولادة عبقري الموسيقى موريس رافيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
6min
الأوركسترا الفلهارمونية تحيي الذكرى الـ 150 لولادة عبقري الموسيقى موريس رافيل

إحياءً للذكرى الخمسين بعد المئة لولادة المؤلف الموسيقي الفرنسي الكبير موريس رافيل، واحتفاء بإرث وعبقرية فريدريك شوبان، أقام المعهد الوطني العالي للموسيقى – الكونسرفتوار، حفلة موسيقية بعنوان "أصداء رافيل وشوبان" أحيتها الأوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية بقيادة قائد الأوركسترا البريطاني العالمي كريستوفر ستارك، وعازفة البيانو الروسية البريطانية الشهيرة إفيلين بيريزوفسكي، في كنيسة القديس يوسف للآباء اليسوعيين، الأشرفية.
 
استعادة للمشهد الحضاري نفسه في الكنيسة التي احتضنت تاريخيًّا حفلات الكونسرفتوار الموسيقية: عشاق الموسيقى الكلاسيكية ومتابعو الأوركسترا وأصدقاؤها الأوفياء، والجمهور الراقي المتعطش دومًا للموسيقى العالية المستوى، ولهذا المناخ الساحر الذي ينشده اللبنانيون الباحثون عن الثقافة والرقيّ.
 
ولاسيّما بعد انتظام الحفلات الموسيقية وعودة الأوركسترا بعد غياب قسري فرضته الظروف الأمنية في لبنان، فكانت العودة بحجم الانتظار. فقد شهدت كنيسة القديس يوسف والكنيسة الأرمنية الإنجيلية الأولى في بيروت، حيث تقام حفلات للأوركسترا أيضًا، حفلات عديدة وبصورة كثيفة في الفترة الأخيرة، احتفت بالموسيقى العالمية وأهم مؤلفيها مثل موزارت (Requiem)، وبيتهوفن في أمسية شهدت عملين تحفتَين له في عرض واحد، ولأول مرة في لبنان، هما الكونشرتو الأول والثالث للبيانو والأوركسترا، وغيرهما من عباقرة العالم في أعمالهم الخالدة، حيث تقاطر الجمهور بأعداد كبيرة غصّت فيها الكنيستان.
 
إلى جانب الجمهور الكبير، حضر الأمسية رسميون ودبلوماسيون ومديرون عامون وإعلاميون ومثقفون، تقدّمهم السيدة منى الهراوي، السيدة ماري غسان سلامة، النائبان غسان سكاف وعلي عسيران، سفير إسبانيا لدى لبنان خيسوس سانتوس أغوادو، مديرة مكتب الأونيسكو الإقليمي السيدة كونستانزا فارينا، والوزيران السابقان جوني القرم ومحمد المشنوق.
رحبت رئيسة الكونسرفتوار بالحضور والموسيقيين والضيوف وتحدثت في كلمتها عن "الأمسية الاستثنائية من الموسيقى والشغف، احتفالية "أصداء رافيل وشوبان"، تحية لاثنين من أكثر الموسيقيين المؤثرين والملهمين في التاريخ، اللذَين لم تتوقف موسيقاهما عن عبور الزمن والحدود"، وأضافت:
 
"نحتفل الليلة ليس بعبقريتهما فحسب، ولكن أيضًا بالذكرى الـ 150 لميلاد موريس رافيل، المؤلف الذي أعادت موسيقاه تعريف مشهد الموسيقى الكلاسيكية. رافيل المعروف بألوانه الأوركسترالية الفريدة، وابتكاراته التناغمية. تحمل موسيقى رافيل توازنًا دقيقًا بين الدقة والشعر، العقل والعاطفة. وغالبًا ما توصف أوركستراه بأنها مشعة وكريستالية، وقد أثرت في أجيال من المؤلفين الموسيقيين ولا تزال تعتبر من بين الأكثر رقيًّا في السجل الموسيقي الكلاسيكي".
 
وتابعت القواس: "وإلى جانبه، نكرم إرث فريدريك شوبان، شاعر البيانو، الذي ترددت أصداء مؤلفاته العميقة والمعبرة في قلوب الأجيال. موسيقاه، المليئة بالشعر العميق والبراعة التقنية، هي شهادة على عمق عاطفة البيانو وقدرته التحويلية .لإحياء هذه الروائع، يسرنا أن نكون معكم الليلة من خلال الأوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية، بقيادة المايسترو الشهير كريستوفر ستارك، الذي يُعرف فنّه بالدقة والعمق والأداءات الرؤيوية. على البيانو، نرحب بعازفة البيانو الرائعة إيفلين بيريزوفسكي، ذات الحساسية النادرة والبراعة التقنية، التي سيفتح عزفها الليلة أبعادًا جديدة في أعمال شوبان ورافيل. تتمتع الموسيقى بقدرة غير محدودة على توحيدنا، لتستحضر العواطف التي تبقى في أرواحنا، ولتذكيرنا بإنسانيتنا المشتركة. ونحن في المعهد الوطني الموسيقي، نلتزم بتعزيز الحوار الثقافي من خلال الموسيقى، مع الحفاظ على تراثنا الفني الغني واحتضان التأثيرات العالمية. هذه الفعاليات تؤكد مكانة لبنان كمنارة للفن والموسيقى والإبداع، حيث تستمر اللغة العالمية للموسيقى في إلهام الجميع. وجودكم هنا هو شهادة على القوة المستمرة للموسيقى وقدرتها على جمعنا معًا."
 
الأمسية الاحتفالية بروائع "رافيل" (Maurice Ravel 1875 – 1937) في ذكراه وتحف "فريدريك شوبان" (Fryderyk Chopin1810 –1849) ، كانت بمثابة احتفال بالموسيقى الكلاسيكية في أبهى صورها، محققةً التناغم بين الأداء الفردي والجماعي، بقيادة المايسترو ستارك والأوركسترا، وعزف البيانو المدهش لإيفلين بيريزوفسكي. فإلى جانب "رافيل" الذي وصفته رئيسة الكونسرفتوار في كلمتها بـ "المهندس العبقري للصوت، الذي حوّل الأوركسترا إلى لوحة حيّة تتنفس الألوان وتفيض بالسحر"، حضر "شاعر البيانو "فريدريك شوبان بفيض شاعريته وإلهامه الرومنطيقي، في "كونشيرتو رقم 2 للبيانو والأوركسترا" العمل الذي يملك قدرة مذهلة على جذب المستمعين إلى أعماق الحس الموسيقي.

تسرّب هذا الحس إلى أنامل بيريزوفسكي المترقّبة لكل نغمة، فحملت النغمات في أدائها الماهر، وحلقت تعبيرًا عن قوة العاطفة التي أبدعها شوبان. أضافت العازفة لمستها الخاصة، وما تضمنته من مزيج الرقة والقوة في آن واحد، مما جعلها تتنقل بسلاسة بين الحركات المختلفة للكونشيرتو، من الهدوء إلى الاندفاع، محققة التوازن المثالي بين التعبير العاطفي والتقنية البارعة. أداء إيفلين بيريزوفسكي لم يتوقف عند حدود الإتقان الفني فحسب، بل قدمت أبعادًا فنية جديدة تتناغم مع صوت الأوركسترا، فكان أداؤها بمثابة الإبحار في عالم موسيقي آخر، عالم يعكس التفاعل بين البيانو وبين ما يحيط به من آلات، مما جعل العرض يتسم بالتناغم الكامل.

لم يقتصر التناغم على الأداء فقط، إنما تجلى في التقاء "شوبان" و "رافيل" على انتصار الشعرية الهائمة في روح الموسيقى، عبر جنوح كليهما إلى الموسيقى الشاعرة، مثل استلهام رافيل لخالدته "حارس الظلام Gaspard De La Nuit، من قصائد "Aloysius Bertrand".

هذا التلاقي الذي حوّل الأمسية إلى مشهدية حيّة بألوانها وصورها وأخيلتها، بدأه القائد ستارك بأشهر المقطوعات وأشدها تعبيراً عن شخصية مؤلفها موريس رافيل وهي "بافان" رقصة بطيئة لأميرة فقيدة" (Pavane Pour Une Infante Defunte) التي كتبها في البدء لآلة بيانو وحيدة، ثُم أعاد إصدارها بنسخة موزّعة للأوركسترا. نجح المايسترو ستارك في رؤيته الموسيقية المعاصرة في الولوج إلى عمق المشاعر بأداء الأوركسترا المتناغم، حيث قدم كل موسيقي في الأوركسترا صوتًا يعكس الحلم والحنين للماضي، الذي يعبر عن صورة ملكية غائرة في الزمان البعيد. وتمكن المايسترو من تجسيد اللحن الرقيق والمترنح على عظمة الجمال والشجن، في فضاء من الرومانسية الحالمة والفخمة.

واختتم الأداء الموسيقي المذهل برائعة "قبر كوبرين (Le Tombeau de Couperin) لـ"رافيل" أيضًا، التحفة التي تدمج بين التقليد الفرنسي والتقنيات الحديثة، وتحمل في طياتها صدى من الرثاء والوفاء. واستكمالًا لانخطافه في السفر الموسيقي، تابع المايسترو ستارك توجيه الأوركسترا بأعلى درجات الحس الفني، حيث قدم كل جزء من العمل بدقة واحتراف، متآلفًا مع كل سمفونيات رافيل. وتمكّنت عصاه المبهرة من إبراز الأبعاد المختلفة للموسيقى مع الحفاظ على التوازن الدقيق بين الأجزاء الفردية للأوركسترا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آخر الأخبار

فنّ

الفلهارمونية

الذكرى

لولادة

عبقري

الموسيقى

موريس

رافيل

بطريقة مميزة... هيفاء وهبي تعايد نفسها بعيدها: والأحلام تستمر (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-02-24

الأوركسترا الفلهارمونيّة وكورال سيدة اللويزة يحتفيان بموزارت... القوّاس: أعلن رسميًا إطلاق الجوقة الفلهارمونية الوطنية ولبنان كالموسيقى لا يستسلم للصمت

LBCI
أخبار دولية
2025-02-10

إيران تحيي ذكرى مرور 46 عاما على الثورة الإسلامية

LBCI
فنّ
2025-03-08

تُحْفَتان لبيتهوفن في عرض واحد مع الأوركسترا بقيادة كريم سعيد سلامة (صور)

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-13

تدابير سير في وسط بيروت لمُناسبة إحياء الذّكرى الـ20 لاستشهاد الرّئيس الحريري

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
16:15

بطريقة مميزة... هيفاء وهبي تعايد نفسها بعيدها: والأحلام تستمر (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
13:11

ميشال حوراني يستعد لخوض تجربة جديدة خارج عالم التمثيل... وهذا ما كشفه في Ramadan Talk (فيديو)

LBCI
فنّ
10:51

هكذا عايدت نور عريضة هيفاء وهبي بمناسبة عيد ميلادها

LBCI
فنّ
2025-03-10

وائل كفوري يستذكر الياس الرحباني بكلمات معبّرة: "اشتقنا"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-02-20

أين أصبحت موجة الصقيع القطبية التي ينتظرها لبنان؟

LBCI
صحف اليوم
2025-01-31

مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية": لكل مرحلة مقتضياتها ولم يُتخذ أي قرار بعد

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-06

"كتلة تجدد": مواقف وفيق صفا تؤكد أنّ "حزب الله" يهرب إلى الامام

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-26

مركز عمليات طوارىء الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق الهرمل - القصر أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
14:45

إرتفاع في درجات الحرارة في الايام المقبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

في اليوم الوطني للمحميات الطبيعية... لدينا ثروة بيئية وإقتصادية علينا المحافظة عليها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

إليكم المشهد من الفوروم…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:37

طريق السلام بين روسيا وأوكرانيا يمر من السعودية

LBCI
أخبار لبنان
14:37

مخزومي: لبنان يمر في مرحلة انتقالية صعبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

أميركا لحماس: هؤلاء رجال طيبون ولكن…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

مفاوضات غزة… خطوط حمراء ووفد بصلاحيات رمزية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

كلفة إعادة الإعمار بين لبنان وسوريا وغزة تتخطى ٢٢٠ مليار دولار… إليكم شروط الحصول على التمويل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

هكذا بدا المشهد ميدانيًا مع إعلان السلطات إنتهاء العملية في الساحل السوري

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:14

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
10:31

الجيش اللبناني: إطلاق النار على أحد العسكريين وخطفه من قبل الجيش الإسرائيلي

LBCI
حال الطقس
02:37

استقرار تامّ..والحرارة تُلامس الـ27 درجة

LBCI
أخبار دولية
12:21

الشرع: قتل أفراد من الطائفة العلوية يهدد الوحدة وأتعهد بمحاسبة المسؤولين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:19

قتلوا عائلتي أمامي... شهادات تروي قصص التصفية والموت في سوريا وتطالب بالحماية الدولية

LBCI
أخبار دولية
13:47

اتفاق يقضي بدمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية

LBCI
أخبار لبنان
12:06

متري: وزير المال سيقدم هذا الأسبوع مشروع قانون لخفض رسوم موازنة 2025

LBCI
أخبار لبنان
09:39

إستئناف التعاون بين القاضيين الحجار والبيطار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More