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"قصيدة الغناء'' جاهدة وهبه محلّقة ومكرمة في احتفالية الصالون الأدبي والثقافي لكازينو لبنان (صور)
فنّ
2025-03-11 | 10:55
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"قصيدة الغناء'' جاهدة وهبه محلّقة ومكرمة في احتفالية الصالون الأدبي والثقافي لكازينو لبنان (صور)
في احتفالية آسرة بيوم المرأة العالمي، وفي الذكرى الخمسين لرحيل "كوكب الشرق" أم كلثوم، شهد الصالون الأدبي والثقافي لكازينو لبنان أمسيةً استثنائيةً أحيتها "قصيدة الغناء"، جاهدة وهبه، التي تجلت في أبهى أغاني أم كلثوم، كما في باقة أغنيات لكبيرات الغناء العربي اللواتي عاصرن "الست".
وبصوتها الذي يختزل أزمنة من الشجن والجمال، حلّقت وهبه في فضاءات الطرب والسلطنة، بمرافقة فرقة موسيقية بديعة بقيادة المايسترو القدير أندريه الحاج، فأضفت على الليلة سحرًا فوق سحر.
كما قدّمت وهبه محطاتٍ شعرية بأسلوبها المسرحي المتفرّد، مسلطةً الضوء على أديبات وشاعرات من لبنان والعالم العربي، فجاءت الأمسية كلوحة فنية متكاملة تزاوج فيها الصوت الماسي بالكلمة، والموسيقى بالإحساس العميق.
وأقيم الحفل برعاية وزارة الثقافة، وشهد حضورًا رسميًا وثقافيًا لافتًا، حيث حضر مدير عام الوزارة للشؤون الثقافية د. علي الصمد، ممثلًا وزير الثقافة غسان سلامة، الذي ألقى كلمةً نوّه فيها بعطاء وهبه ورسالتها الفنية المبدعة والملهمة للأجيال القادمة، كما أثنى على جهود الصالون الأدبي والثقافي لكازينو لبنان في إحياء هذا الحدث الراقي والمميّز.
وفي لفتة تكريمية مستحَقّة، قدّم السيد رولان خوري، رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان، درعاً تقديرية لـ"كاهنة المسرح" جاهدة وهبه، عربون محبة وتثمين لمسيرتها التي أثْرَت المشهد الفني في لبنان والعالم، ولأنها "نثرت الدهشة في فضاءات الإبداع".
ومع ختام الحفل، وقف الجمهور الغفير مصفّقًا بحرارة، منبهراً بأداءٍ لا يُشبِه إلا ذاته، مطالبًا بالمزيد، في ليلةٍ ستبقى في بال الخلود.
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