بمناسبة عيد ميلادها... يسرا توجه رسالة شكر مؤثرة إلى جمهورها

حبايبي الغاليين أنا غنية بوجودكم، شكرًا من قلبي لكل واحد فيكم على تهانيكم الجميلة في عيد ميلادي .. وجودكم في حياتي هو أحلى نعمة، وحبكم هو اللي بيديني القوة والفرحة.. بحبكم أوي أوي وربنا يديمكم نعمة في حياتي ♥️ pic.twitter.com/j4LPTcJqZN — Youssra (@Youssra) March 11, 2025

وجهت الفنانة المصرية يسرا رسالة شكر إلى جمهورها، معبرةً عن امتنانها للتهاني التي تلقتها بمناسبة عيد ميلادها في منشور عبر حسابها على إكس.وعبّرت يسرا عن حبها لجمهورها في المنشور الذي جاء فيه: "حبايبي الغاليين أنا غنية بوجودكم، شكرًا من قلبي لكل واحد فيكم على تهانيكم الجميلة في عيد ميلادي".وتابعت يسرا في المنشور: "وجودكم في حياتي هو أحلى نعمة، وحبكم هو اللي بيديني القوة والفرحة... بحبكم أوي أوي وربنا يديمكم نعمة في حياتي".