الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لو ما التقينا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بمناسبة عيد ميلادها... يسرا توجه رسالة شكر مؤثرة إلى جمهورها

فنّ
2025-03-12 | 04:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بمناسبة عيد ميلادها... يسرا توجه رسالة شكر مؤثرة إلى جمهورها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بمناسبة عيد ميلادها... يسرا توجه رسالة شكر مؤثرة إلى جمهورها

وجهت الفنانة المصرية يسرا رسالة شكر إلى جمهورها، معبرةً عن امتنانها للتهاني التي تلقتها بمناسبة عيد ميلادها في منشور عبر حسابها على إكس.

وعبّرت يسرا عن حبها لجمهورها في المنشور الذي جاء فيه: "حبايبي الغاليين أنا غنية بوجودكم، شكرًا من قلبي لكل واحد فيكم على تهانيكم الجميلة في عيد ميلادي".

وتابعت يسرا في المنشور: "وجودكم في حياتي هو أحلى نعمة، وحبكم هو اللي بيديني القوة والفرحة... بحبكم أوي أوي وربنا يديمكم نعمة في حياتي".
 
 

آخر الأخبار

فنّ

ميلادها...

رسالة

مؤثرة

جمهورها

LBCI التالي
جاستن بيبر يتصدر العناوين مجدداً بـ"لوك" جديد! (صور)
سعد رمضان يؤدي مناسك العمرة: "الحمد لله الذي بلغني هواء مكة" (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-01-30

بمناسبة عيد ميلاده... الملكة رانيا تعايد الملك عبدالله برسالة مؤثرة: هذا ما نشرته (صورة)

LBCI
فنّ
2025-02-26

"شاركتونا الدمعة والفراق بحب مطلق"... ورد الخال توجّه رسالة شكر مؤثرة إلى زملائها ومتابعيها (صورة)

LBCI
فنّ
2025-03-10

هكذا عايدت نور عريضة هيفاء وهبي بمناسبة عيد ميلادها

LBCI
رياضة
2025-02-26

بعد فوزه على الإمارات... منتخب الأرز يوجّه رسالة مؤثرة لجمهوره (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:20

جاستن بيبر يتصدر العناوين مجدداً بـ"لوك" جديد! (صور)

LBCI
فنّ
14:02

سعد رمضان يؤدي مناسك العمرة: "الحمد لله الذي بلغني هواء مكة" (فيديو)

LBCI
فنّ
10:55

"قصيدة الغناء'' جاهدة وهبه محلّقة ومكرمة في احتفالية الصالون الأدبي والثقافي لكازينو لبنان (صور)

LBCI
فنّ
2025-03-11

الأوركسترا الفلهارمونية تحيي الذكرى الـ 150 لولادة عبقري الموسيقى موريس رافيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:19

اسرائيل تفرج عن عدد من الأسرى اللبنانيين... اليكم التفاصيل

LBCI
اقتصاد
06:39

قرار لوزير المالية بتخفيض غرامات

LBCI
منوعات
11:45

هوايته أوصلته إلى الموت... وفاة صانع محتوى تركي بطريقة مروعة والسبب: وزنه!

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-10

الرئيس عون: الإصلاح يبدأ بتغيير العقلية والاعتماد على القضاء

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:52

تحقيقات المرفأ الى الحياة مجدداً والبيطار يستدعي قريباً سياسيين وقضاة وقادة امنيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

عكس خط النزوح سار: "هناك أعزاء قتلوا لا زالوا في أرض القرية"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

الأجواء الرمضانية لا تزال تشعل الـForum De Beyrouth وبرنامج "أكرم من مين"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

قرارات ترامب تحيط بما يُعرف بـ"بلد الحريات" والاعتقالات بدأت!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

باريس تستضيف اجتماعا لأكثر من 30 دولة: البحث في تعزيز التسلح وحماية أوكرانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

واشنطن وكييف على طاولة التفاوض في السعودية بغياب موسكو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

خطة إسرائيلية لفرض واقع تقسيمي جديد في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

إتفاق الشرع - عبدي: صفحة جديدة في سوريا انعكاساتها عسكرية وإقتصادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

تفاصيل المشاروات التي سبقت الافراج عن اللبنانيين...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:58

الأسماء المتداولة للتعيينات المرتقبة: قائد الجيش العميد رودولف هيكل والمدير العام للأمن العام العميد حسن شقير والمدير العام لقوى الأمن الداخلي العميد رائد عبدالله والمدير العام لأمن الدولة العميد ادغار لوندوس

LBCI
خبر عاجل
12:23

أدرعي: قضينا على حسن عز الدين مسؤول منظومة الدفاع الجوي في حزب الله

LBCI
منوعات
11:45

هوايته أوصلته إلى الموت... وفاة صانع محتوى تركي بطريقة مروعة والسبب: وزنه!

LBCI
خبر عاجل
13:12

رئيس الجمهورية تبلّغ بأنه بنتيجة المفاوضات التي أجرتها لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بالجنوب تسلّم لبنان 4 أسرى لبنانيين كانت قد احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة على أن يتم تسليم أسير خامس يوم غد

LBCI
خبر عاجل
09:21

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني: هدف الهجوم في لبنان عضو كبير في وحدة الدفاع الجوي لحزب الله

LBCI
صحف اليوم
01:01

إليكم سلّة التعيينات لجلسة الخميس (الجمهورية)

LBCI
صحف اليوم
00:59

الجلسة الوزارية الخميس قد تشهد مفاجأة (الشرق الأوسط)

LBCI
خبر عاجل
10:23

مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية على سيارة في وادي فرون أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More