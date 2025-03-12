بمناسبة عيد ميلادها... يسرا توجه رسالة شكر مؤثرة إلى جمهورها

حبايبي الغاليين أنا غنية بوجودكم، شكرًا من قلبي لكل واحد فيكم على تهانيكم الجميلة في عيد ميلادي .. وجودكم في حياتي هو أحلى نعمة، وحبكم هو اللي بيديني القوة والفرحة.. بحبكم أوي أوي وربنا يديمكم نعمة في حياتي ♥️ pic.twitter.com/j4LPTcJqZN
— Youssra (@Youssra) March 11, 2025
حبايبي الغاليين أنا غنية بوجودكم، شكرًا من قلبي لكل واحد فيكم على تهانيكم الجميلة في عيد ميلادي .. وجودكم في حياتي هو أحلى نعمة، وحبكم هو اللي بيديني القوة والفرحة.. بحبكم أوي أوي وربنا يديمكم نعمة في حياتي ♥️ pic.twitter.com/j4LPTcJqZN