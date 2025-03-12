بخاتم باريسي باهظ الثمن... تيموثي شالاميت "يستعد" لطلب يد كايلي جينر للزواج!

يستعد النجم الأميركي تيموثي شالاميت لطلب يد حبيبته، نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر للزواج، حيث أفادت تقارير إعلامية أنه أنفق 300 ألف دولار لشراء خاتم خطوبة مرصع بـ150 ماسة برّاقة.وفي التفاصيل، بدأ شالاميت التحضير لخطوبته من جينر قبل بضعة أشهر وهو يستعد الآن للارتقاء بعلاقته الغرامية إلى مستوى جديد.وكانت بعض التقارير الإعلامية قد كشفت قبل أيام أن جينر وشالاميت كانا يستكشفان عقارات فاخرة في باريس وميلانو.وكشف أحد أصدقاء شالاميت أن الأخير كان يبحث عن نصائح حول أفضل طريقة لشراء خاتم منذ أسابيع، مضيفاً أنه "اختار مصمم مجوهرات من باريس لتصميم هذه القطعة المميزة التي استغرق إنجازها ستة أسابيع".ولفت مصدر مطلّع إلى أن شالاميت قد يطلب يد جينر للزواج في وقت لاحق من هذا العام، مشيراً إلى أن النجم الشهير يبحث حالياً عن أماكن محتملة للاحتفال بهذه المناسبة.