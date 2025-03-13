نادين الراسي تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها: "يا روحي أنتِ"

احتفلت الممثلة اللبنانية نادين الراسي بعيد ميلاد شقيقتها ساندرين، ووثقت اللحظات التي جمعتها بها عبر حسابها على انستغرام.ونشرت الراسي مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة ظهرت فيه إلى جانب شقيقتها وهما ترقصان.كما نشرت الراسي مقطع فيديو آخر ظهرت فيه شقيقتها وهي تقوم بتقطيع قالب الحلوى الخاص بها، وكتبت: "عيد ميلاد سعيد يا روحي إنتِ، يا عمري".