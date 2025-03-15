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قضية شون "ديدي" كومز تعود إلى الواجهة مجدداً... إليكم آخر المستجدات!
فنّ
2025-03-15 | 06:04
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قضية شون "ديدي" كومز تعود إلى الواجهة مجدداً... إليكم آخر المستجدات!
أكد مغني الراب الشهير شون "ديدي" كومز، براءته من تهم جديدة وُجهت إليه قبل أسابيع قليلة من محاكمته في قضية يُتهم فيها بإدارة شبكة واسعة للاتجار بالجنس.
وفي التفاصيل، أجبر بي ديدي موظفيه على العمل لساعات طويلة والتزام الصمت بشأن اعتداءات جنسية كانوا شاهدين عليها، في ظل تهديدهم بتعنيفهم جسديا ومعنويا.
وستضاف هذه التهم إلى المحاكمة المقرر إطلاقها في الخامس من أيار، والتي سيُحاكم خلالها بتهمة الاتجار بالبشر للاستغلال الجنسي والابتزاز ونقل أشخاص لأغراض الدعارة، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
وأوقف بي ديدي خلال الخريف الماضي، واتُهم بوضع "إمبراطوريته" الموسيقية في خدمة منظومة عنيفة من الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والابتزاز.
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